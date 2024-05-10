金秀贤真的要来啦！携tvN历代最高收视率韩剧《泪之女王》热度，即将袭台举行亚巡见面会

在全球掀起话题的热播韩剧《泪之女王》饰演财阀家女婿白贤佑的金秀贤，七月要在台湾举行见面会罗！！

金秀贤预计於2024年7月6日(六) 晚上18：00於国立体育大学综合体育馆(林口体育馆) (NTSU Arena) 举行由D-SHOW主办的【2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI – EYES ON YOU】见面会。



2024上半年必看浪漫爱情喜剧，非《泪之女王》莫属！由金秀贤和金智媛主演的爱情喜剧《泪之女王》，是一部讲述结婚三年的夫妻在面临离婚危机时，发生了二次恋爱的故事。金秀贤在剧中挑战情感层次丰富的有妇之夫白贤佑，以两极化的反差萌展示角色魅力。两人在剧中的甜蜜互动，以及令人意想不到的翻转剧情，让该剧自开播以来屡创收视新高，更以24.9％的收视率创下tvN历史最高纪录，被誉为2024年度必追韩剧。

虽然日前此剧已播完，但话题热度持续发烧。金秀贤和金智媛在剧中饰演的「洪白CP」（洪海仁和白贤佑）的甜蜜互动闪瞎网友；不少网友更狂敲碗假戏真做，纷纷猜测他们是否会成为真正的恋人，希望洪白CP原地结婚！除此之外，金秀贤更凭藉《泪之女王》再度拿下韩国百想艺术大赏人气赏，这也是他时隔十年再次获得这个奖项，上台领奖时开心表示「将来我会成为一名能给大家带来幸福、然后自己也能变得幸福的演员。」

台湾粉丝将有机会近距离感受金秀贤的反转魅力。想知道更多关於金秀贤亚巡见面会台北站的票价以及公开售票时间等相关资讯，可以搜寻D-SHOW官方Facebook及Instagram，将会陆续公告最新消息！粉丝们准备好迎接金秀贤了吗？

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