沉浸式恐怖！《破墓》体验展6月限定开幕：还原跳大神&太平间等场景，周边商品是棺材钥匙链、经文雨伞

由金高银、李到晛等主演的电影《破墓》在韩观影人次达到1189万，成为今年韩国第一部「千万电影」。 为回馈影迷厚爱，制片方居然准备了线下主题展，邀大家亲身体验、回味惊悚余韵！

SM品牌行销与投资发行商Showbox合作，将於6月14日至23日在首尔市圣水洞举办为期十天的展览「破墓：那个地方的背后」。

《破墓》今年2月上映以来创下了韩国超自然惊悚片新纪录，除了观影人次32天突破千万、累计超过《尸速列车》，更在第60届百想艺术大赏荣获电影部门最佳导演、最佳女主角、最佳新人男演员和艺术奖，获得观众和业内人士一致好评。



「破墓：那个地方的背后」展览将延续这种电影的热潮，让观众直接体验《破墓》世界观，更深入理解故事。 展览分为电影的前半部份和后半部份，还原片中重要场景，包括跳大神（代煞术）仪式、太平间、漫山红豆杉和日本武将鬼、竖直安放的重棺等，以及演员在实际拍摄中穿著的服装。 展览还通过投影和镜子，让观众可以亲自体验身体写满经文的震撼，再次邀请观众进入《破墓》的世界。

此外，展览还将首次公开《破墓》幕后故事，包括约700张未公开剧照，并在展览中段的媒体室播放花絮与演员采访影片。 拍照区可与崔岷植、金高银、柳海真、李到晛四位主角合照，完成任务时更可获得神秘赠品。



周边商品也颇为独特，由导演张宰贤亲自参与策划了棺材钥匙链、手机壳、T恤、帽子、环保袋，还有印有经文、能阻挡雨水与厄运的雨伞，以及融入《破墓》概念的香氛线香等等，让人十分好奇。 除了在展览期间在线下购买，亦可通过SM品牌行销的线上平台ssoak store购买。



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