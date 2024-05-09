亚洲各地的「小素」，你的「善宰」来啦！边佑锡6月开启亚洲巡回粉丝会，目前已确定台湾、香港、曼谷、首尔

4月之前，边佑锡还是个出演过很多作品，但存在感并不高，一度被观众们笑称「从我的全世界走过」的演员，一部《背著善宰跑》还未结束，他已经是「大势」了。

边佑锡和金惠奫主演的《背著善宰跑》火热开播中，他饰演的痴情男主堪称韩剧最完美人设，纯纯的「小素脑袋」为他本人增色不少，人气火爆行进中。 他和金惠奫的强烈化学反应让观众们与角色同喜同乐，赚足了大家的眼泪和笑声。 边佑锡也凭藉此角色热度赶超金秀贤，称霸话题榜。



趁著这股热度，边佑锡将开启他的首轮亚洲巡回粉丝会，从6月起以台湾台北为起点，陆续在泰国曼谷、首尔、香港等亚洲各地与粉丝们见面。经纪公司VARO娱乐发布了全新宣传海报，模特出身的边佑锡展现了清爽青春氛围。 据悉，粉丝会上边佑锡将留出充分的时间与粉丝交流，回报大家的支持和喜爱。 去年，边佑锡成功在日本举办了本人的首次粉丝见面会，这一次他又将以怎样更多元化的形式填满舞台，如何散发不同的魅力，让我们一起期待吧。



另外，关於边佑锡的首次亚洲粉丝见面会巡回演出的详细信息以及额外举办地区、日程等将在稍后通过官方SNS逐步公布。

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