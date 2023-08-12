[好片推荐]《逃出宁静海》属於韩国人的太空大梦！看都敬秀逆境中如何透过「非官方救援」奇迹生还！

[无雷] 《逃出宁静海》即将於8月17日全台上映，剧情描述一位特种部队出身的太空人黄善宇，在完成登陆月球的任务后竟因太阳风以及流星雨的影响，使他的太空船受到严重毁损，在宇宙中孤立无援的他，该如何再度回到地球？

相信好莱坞电影也曾出现过相当类似的宇宙科幻题材，人类对於未知的太空以及宇宙，存在著相当多的梦想以及敬畏。这部作品的作品已经设定在未知的2029年，当时各大强国都已经积极探索宇宙，韩国科技界更因5年前的一次事故而被迫放慢了脚步。



片中除了描述韩国人如何在一片不被看好的声浪中，坚持再度朝月球出发，然而身为太空船机舱设计者的儿子，都敬秀所饰演的黄善宇，肩负著比其他太空人更重的压力。角色更设定他为了追求体能极限而历经特种部队的训练，意味著他对痛苦的耐受程度以及意志力，都比一般人更加出色。在一片沉默宁静的宇宙中，独自一人虽抱著回到地球的决心，却也随时可能被周围环境变化所击垮。



与大家普遍认知的科幻电影相同，指挥中心只能在一次又一次的断讯中寻找他的生存迹象，片中也多次突显出这救援行动并非官方所允许的。无论是金喜爱所代表的美国NASA，或是韩国的指挥中心，在体制运作之下似乎都没有令人感受到他们珍惜人才，想抢救太空人的急切，甚至也暗讽美方依照舆论而行动，虽然最终的结局走向令人感受到些许的安慰，不过似乎也同时讽刺著高层在位者的无能。



命悬一线的太空人，除了在面对所有突发状况时，能够在短时间内一个人冷静下来，甚至面对毫无作为的指挥中心，他更坚持以自己的意志行事。也许最终的生存结果是一种奇迹，但事在人为，同时也让大家看到有些默默付出努力的人，用非官方的模式改变了事情的结果，成了这部作品除了大型特效以外的另一个看点。《逃出宁静海》即将於8月17日全台上映。



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