aespa日本开唱，演出环境惹粉丝吐槽！Winter站「高塔」：太危险了

女团aespa站上了日本小巨蛋！

aespa於8月5日-6日在日本东京巨蛋举行了」aespa Live Tour 2023 Sync： Hyper Line in JAPAN-Special Edition」，门票全部售罄，吸引了9.4万歌迷到场，创下海外艺人史上最短时间（2年零9个月）入驻日本东京巨蛋的纪录。



2两场演唱会aespa也拼尽全力，以多重造型亮相，用劲歌热舞打动现场歌迷。 从整团合体表演到SOLO演出，粉丝们看得直呼「值回票价」。 演出结束后，现场各种照片也在网路上传开来，其中一张引发了歌迷们的担忧。

照片中穿著甜辣风的校服，WINTER站在类似於塔的升降机上升到半空中，脚下足足有7层，但从照片来看WINTER身上并未系有安全绳索等，只有高度到臀部的扶手，WINTER紧紧抓住扶手站在上面。 粉丝们纷纷表示：「这麽高的升降机还是第一次见」、「太过分了吧」、「WINTER看上去也很害怕」、「这麽高光靠那两个扶手根本不行啊」、「动作稍微大一点都怕她掉下来」等。



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