[好片推薦]《逃出寧靜海》屬於韓國人的太空大夢！看都敬秀逆境中如何透過「非官方救援」奇蹟生還！

[無雷] 《逃出寧靜海》即將於8月17日全台上映，劇情描述一位特種部隊出身的太空人黃善宇，在完成登陸月球的任務後竟因太陽風以及流星雨的影響，使他的太空船受到嚴重毀損，在宇宙中孤立無援的他，該如何再度回到地球？

相信好萊塢電影也曾出現過相當類似的宇宙科幻題材，人類對於未知的太空以及宇宙，存在著相當多的夢想以及敬畏。這部作品的作品已經設定在未知的2029年，當時各大強國都已經積極探索宇宙，韓國科技界更因5年前的一次事故而被迫放慢了腳步。



片中除了描述韓國人如何在一片不被看好的聲浪中，堅持再度朝月球出發，然而身為太空船機艙設計者的兒子，都敬秀所飾演的黃善宇，肩負著比其他太空人更重的壓力。角色更設定他為了追求體能極限而歷經特種部隊的訓練，意味著他對痛苦的耐受程度以及意志力，都比一般人更加出色。在一片沉默寧靜的宇宙中，獨自一人雖抱著回到地球的決心，卻也隨時可能被周圍環境變化所擊垮。



與大家普遍認知的科幻電影相同，指揮中心只能在一次又一次的斷訊中尋找他的生存跡象，片中也多次突顯出這救援行動並非官方所允許的。無論是金喜愛所代表的美國NASA，或是韓國的指揮中心，在體制運作之下似乎都沒有令人感受到他們珍惜人才，想搶救太空人的急切，甚至也暗諷美方依照輿論而行動，雖然最終的結局走向令人感受到些許的安慰，不過似乎也同時諷刺著高層在位者的無能。



命懸一線的太空人，除了在面對所有突發狀況時，能夠在短時間內一個人冷靜下來，甚至面對毫無作為的指揮中心，他更堅持以自己的意志行事。也許最終的生存結果是一種奇蹟，但事在人為，同時也讓大家看到有些默默付出努力的人，用非官方的模式改變了事情的結果，成了這部作品除了大型特效以外的另一個看點。《逃出寧靜海》即將於8月17日全台上映。



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