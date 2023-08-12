《为你心动》泽演终於找到失踪的管家而让元志安父女重逢！放弃变人的他竟打算独自消失！（EP.13 –14）

[有雷] 《为你心动》（《心跳》）下周就要送上大结局，不过两人的恋情似乎还笼罩著悲伤。泽演得知他与元志安两人必须有人牺牲，又担心他离开后元志安会孤单，於是努力为她找回失踪的父亲。父亲看出了两人的情感，似乎相当担忧。泽演突然从日免息消失了，元志安焦急的寻找著他…

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看著因有人闯入民宿而受伤的仁谐（元志安饰）留下了血，宣于血（泽演饰）似乎本能性的想要吸血，爱慕仁谐的学长赶到了民宿，立即将仁谐送到医院静养，甚至阻挡了担心仁谐也想要去探望她的宣于血。学长在另一吸血鬼的协助下，得知于血就是半人半吸血鬼的存在，也想要抓住他。更要阻挡他与仁谐的恋情。



于血的身体一天比一天虚弱，虽然想自己离开，却担心仁谐孤身一人，於是于血联合朋友们一起寻找仁谐失踪了五年多的父亲朱管家。另一吸血鬼李晚晖想要趁机抓住宣于血，刻意透露自己囚禁人类的地点，也让仁谐的父亲顺利获救，父女也终於重逢。于血向朱管家表达了自己对於他努力守住古宅的感谢，不过朱管家也看得出来自己的女儿仁谐似乎爱上了于血，眼神中透露出担忧。



难代表（尹邵熙饰）为了想夺回于血的心，向仁谐表示要撤资民宿，要她限时归还自己当时投资的金额，仁谐默默自己为资金奔波，却没有把事情告诉于血。学长得知后还替仁谐归还了这笔费用，他认为当时提议投资民宿也是他的意思，於是出於道义，他替仁谐付了这笔钱，虽然他也希望破坏仁谐与于血的感情，但他似乎不希望用一些阴险的手段。



于血的身体终於又出现状况，仁谐对於总是昏倒的于血也相当担心，一直想要早点将自己充满爱意的血送给于血。于血某天突然失去联络，正当仁谐到处寻找他，才从朋友口中得知先于血的状况，他打算自己离开，才会积极帮仁谐找回父亲。仁谐相当伤心到处寻找于血，这段感情能否有好的结果呢？



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