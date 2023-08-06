新剧《全国死刑公投》朴海镇、朴诚雄、林智妍团体海报公开气势超强！编剧&导演选角原因出乎意料

新剧《全国死刑公投》的编剧和导演透露了选角三位主角的理由，和他们令人意想不到的表现。

SBS 人气漫改新剧《全国死刑公投》定档在8月10日首播，讲述针对巧妙绕过法律死角地带的恶势力罪犯进行的全国死刑公投，根据投票结果执行死刑任务和追求正义的警察之间，揭露事实真相的故事，由《圈套》的朴信宇导演和《月之恋人－步步惊心：丽》的赵允英编剧合作打造。



▼赵允英编剧表示朴海镇是一个很有礼貌的人，甚至连台词需要说脏话的时候都非常谨慎，即使非个人戏份的时候，也不会错过可以练习剧本的排练机会，既完美又有责任感的一位演员。（朴海镇饰演南部警察厅广域搜查队1组的组长「金武灿」，是个破案率极高、被破格升职的达人，在警察厅中用时最短、最年轻的广域搜查队组长。）



▼朴诚雄则是抛开过往作品中粗犷滑稽的形象，这一次展现了很多细腻情感的表演，相当出彩，由他来饰演权锡柱让人感到非常幸福。（朴诚雄饰演的「权锡柱」，直接杀害对8岁女儿性暴力的罪犯后自首，在监狱长期服刑中的犯人。曾是韩国最知名的法学者，在监狱中被人称呼为「教授」，享受著「大师级」般的待遇。）



▼林智妍独特的发音和大胆的表演方式，让我一直很想和她合作，也终於如愿了。虽然她最近是以反派角色受到大众关注，但我更想尽快让大家看看她有多适合这个可爱又机智的警察角色。（林智妍饰演首尔警察厅网路安全局、任职第五年的警察「周炫」，通过特别录用进入首尔警察厅，曾经是网路调查组的王牌，但现在既是众所周知的受气包，也是经常挨骂的人物。）



导演也称赞三位演员很好的消化了自身角色，有许多高难度的拍摄也多亏了他们完美的准备而顺利完成，请大家多多支持。



▼三版官方预告：



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