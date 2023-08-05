龙俊亨见超过千名粉丝太感动:「应该让自己更帅一点再来」

韩国知名音乐制作人龙俊亨今日在新庄Zepp New Taipei开唱，睽违五年，终於在翘首以盼多年的台粉声声呼唤下，首度单独在台湾开粉丝演唱会，一开卖即快速完售。龙俊亨特别为台粉学了几句中文，下午联访时便由记者们认证十分标准，看见一楼二楼满场的尖叫粉丝们，龙俊亨表示非常开心，还说:「应该让自己更帅一点再来」！

这场期待已久的演出【2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] INTAIPEI】8月5日晚上6点在新庄Zepp New Taipei举行，一开场龙俊亨即连唱〈LONELY〉、〈Go Away〉、〈KOONG〉，并表示原本对於久违的海外舞台，见台湾粉丝还是有点紧张，也苦恼要为粉丝带来哪些演出，有非常多的话想跟粉丝说，也有非常多的歌曲想唱给粉丝听，但是跟粉丝一起享受了歌曲后，粉丝的应援也让他放松不少。并且龙俊亨在演唱〈KOONG〉这首歌曲时，粉丝们精准地喊出了应援，让他感到相当不可思议。



特别的是，龙俊亨也带来刚发行不久的全英文创作歌曲〈LOVE SONG〉，这不仅是发布后第一次表演此曲，更是选定台湾为第一次表演此曲的舞台，意义重大，龙俊亨也表示希望大家好好欣赏这首歌，歌词中也蕴含了想跟大家诉说的话，虽然是全英文并且节奏又快，龙俊亨依旧带来完美演出，令全场粉丝们尖叫声不断。



作为韩国音乐界的璀璨明星，龙俊亨以卓越的音乐才华和舞台魅力，攻占了无数粉丝的心。能轻松创作且驾驭多种音乐风格的他，以流畅的旋律和细腻的歌词，在音乐舞台上绽放耀眼光芒。本次来台更是精心策划了新曲和经典代表作共17首歌曲的演出，势必能让台湾的粉丝陶醉其中，大呼不虚此行！



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