Super Junior银赫祝爸爸68岁生日快乐：「笨蛋小宪，我爱你，我想你」

Super Junior银赫的父亲在去年8月上旬骤逝，银赫队友们与粉丝E.L.F.之间都笼罩著低迷气息，不舍银赫父亲也担心银赫的身心状况。

银赫爸爸逝世近一年，这一年下来银赫还是经常在各种地方透露思念爸爸的心情，例如在SM TOWN家族演唱会上提到「前阵子再次感受到家族的重要性」‎，今年生日时因为爸爸生前工作的缘故捐款做公益，‎在综艺节目《走向疯狂》和姐姐一同到日本旅游频频想起爸爸。



昨（27）日逢爸爸生日，银赫在推特发了一个蛋糕和一张爸爸相片的推文，写道：「笨蛋小宪！祝68岁生日快乐，我爱你、我想你，爸爸。」引发粉丝、网友们群起不舍，纷纷转发推文跟著祝福天上的银赫爸爸生日快乐，也感谢因为有银赫爸爸才有银赫的存在。



바보허니!! 68번째 생신 축하축하

사랑해유 보고싶어 아빠 pic.twitter.com/jCKlltZsuu — Dalnim (@AllRiseSilver) July 27, 2023

银赫姐姐素拉则在IG发文「献给小可爱获奖后非常开心的爸爸♡小宪生日快乐~~~」，照片上除了蛋糕还有获得「2023年韩服模特儿选拔大赛」的奖杯，底下留言里可见利特姐姐仁英替银赫姐姐打气：「（爸爸）会非常喜欢的，在天堂~~~!!!♥」



许多E.L.F.、网友都因为看过银赫担任固定嘉宾的综艺节目《做家事的男人2》，所以对银赫爸爸并不陌生，同样会对小宪的离开伤感，但就像银赫姐姐说过的，爸爸在世时一家人相处得很快乐，其实并没有遗憾，「只是很想念」。

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