「爱宝乐园签售都像是去收购的」始源被粉丝提禁止事项，秒认19年粉丝后又被吐槽是企业家

综艺节目《做没做过的事》最新一集张度练作客，与5名MC李龙真、Super Junior崔始源、曹世镐、朱宇宰与柳炳宰一同开了「自我沉醉粉丝见面会」，其中崔始源的环节可说是包办了全场笑点。

来场不少Super Junior的中国粉丝，其中一名粉丝表达自己从小学到现在大学一直都是始源的粉丝，提出了两个「禁止事项」，「禁止晒黑与使用发胶」给了始源，原因是他晒成黑皮肤加上发胶梳成油头，去南美洲巡演的时候「完全不像去参加Fancon的人，而像是去投资或是做生意的人」，甚至说「爱宝乐园签售会的时候，也像是要去收购爱宝乐园的人」，笑翻现场所有人。



而下一个有幸被点名的粉丝刚好是始源长达19年的韩国粉丝，始源看见了便秒认出对方并直呼名字「美贞」还和她打招呼，表示美贞长期都替他拍下了「回一辈子留下的机场照」。搞笑的在后头，美贞想要的粉丝服务是Morning Call，始源竟然这样回应：「现在还在睡吗？该起来了！你的竞争者都正在努力，快点起床！快点起床！」马上被朱宇宰、张度练等吐槽「真的是企业家」、像上司对下属训话，不过始源说「这是他对粉丝独特的爱的表现」。



虽然一直被吐槽是企业家，整个过程相当搞笑，但始源秒认19年粉丝的举动，都让E.L.F.们（Super Junior粉丝）倍感窝心呢！同时也佩服这名E.L.F.对始源长久以来不变的粉丝心。



Siwon recognized his longtime fansite who has been with him for 19 years. Is that you My Delight nim?? pic.twitter.com/oQI5wprnSs — Mila (@haerablue) July 23, 2023

▼《做没做过的事》始源与粉丝互动的完整片段



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