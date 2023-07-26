「愛寶樂園簽售都像是去收購的」始源被粉絲提禁止事項，秒認19年粉絲後又被吐槽是企業家

綜藝節目《做沒做過的事》最新一集張度練作客，與5名MC李龍真、Super Junior崔始源、曹世鎬、朱宇宰與柳炳宰一同開了「自我沉醉粉絲見面會」，其中崔始源的環節可說是包辦了全場笑點。

來場不少Super Junior的中國粉絲，其中一名粉絲表達自己從小學到現在大學一直都是始源的粉絲，提出了兩個「禁止事項」，「禁止曬黑與使用髮膠」給了始源，原因是他曬成黑皮膚加上髮膠梳成油頭，去南美洲巡演的時候「完全不像去參加Fancon的人，而像是去投資或是做生意的人」，甚至說「愛寶樂園簽售會的時候，也像是要去收購愛寶樂園的人」，笑翻現場所有人。



而下一個有幸被點名的粉絲剛好是始源長達19年的韓國粉絲，始源看見了便秒認出對方並直呼名字「美貞」還和她打招呼，表示美貞長期都替他拍下了「回一輩子留下的機場照」。搞笑的在後頭，美貞想要的粉絲服務是Morning Call，始源竟然這樣回應：「現在還在睡嗎？該起來了！你的競爭者都正在努力，快點起床！快點起床！」馬上被朱宇宰、張度練等吐槽「真的是企業家」、像上司對下屬訓話，不過始源說「這是他對粉絲獨特的愛的表現」。



雖然一直被吐槽是企業家，整個過程相當搞笑，但始源秒認19年粉絲的舉動，都讓E.L.F.們（Super Junior粉絲）倍感窩心呢！同時也佩服這名E.L.F.對始源長久以來不變的粉絲心。



Siwon recognized his longtime fansite who has been with him for 19 years. Is that you My Delight nim?? pic.twitter.com/oQI5wprnSs — Mila (@haerablue) July 23, 2023

▼《做沒做過的事》始源與粉絲互動的完整片段



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