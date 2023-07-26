整个暑假都是金成均！从戏剧、综艺到电影、下部作品将与金宇彬合作！

绿叶比主角们更忙碌！演员金成均即将占领大家的暑假，除了7月28日即将公开的《D.P逃兵追缉令2》之外，接著还有Disney+令人期待的剧作《Moving 异能》，tvN的新综艺节目《跟著哥哥去玛雅：九把钥匙》，还有电影《Target目标》即将在8月上映。

7月28日起到8月份，演员金成均即将有四种作品与观众们见面，除了在两大OTT平台的原创剧集中非常活跃，还跨足了tvN的综艺节目与车胜元、The BOYZ合作，以及与申惠善共同演出的新电影《Target目标》也即将上映。



最先开启金成均暑假的就是Netflix的《D.P逃兵追缉令2》，全员回归的第二季将延续第一季的人设，金成均所饰演的朴范求同样是一个罗哩叭嗦的老鸟士官，但同样运用他老练的观察能力，洞悉事件的真相。金成均呈现出来的感觉就像是在军队中真实存在的一个士官长，角色投入度相当高，让观众们产生共鸣。



而即将公开的Disney+《Moving 异能》则是描述隐藏著超能力的孩子们，以及隐瞒过往痛苦的父母们的故事，即将在8月9日公开。金成均在片中将饰演拥有特殊怪力以及极快速度的李在万一角，虽然平时看起来相当和善有礼貌，但当他的家人遇上了危险状况，为了守护自己珍爱的人，他将奋不顾身。在万觉醒爆发后的眼神以及为家人而战的恳切心情，将再度展现金成均的名品演技。



不仅如此金成均也跨足综艺，8月4日即将公开的综艺节目《跟著哥哥去玛雅：九把钥匙》中将与车胜元以及The BOYZ柱延合作，展现金成均独特的综艺感，在每周五晚间为观众们带来趣味。而在8月30日即将上映的新电影《Target目标》中，金成均将与申惠善、姜泰伍合作，变身为刑警来调查申惠善所卷入的事件。稍早Netflix更透过SNS公开了金成均将与金宇彬合作新电影《武道室武官》，可说是忙碌不已。



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