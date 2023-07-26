[好片推荐]《之前的我们》「人生没有如果」偶尔你也曾后悔过自己的决定吗…爱情那么近又那么远〜

[无雷] 由《妈的多重宇宙》《我的鲸鱼老爸》金奖发行品牌「A24」联手《游牧人生》《寄生上流》金奖制片群推出的大作《之前的我们》，入围2023柏林影展的主竞赛片，6月初在北美上映之后口碑爆棚，也被全美超过百位影评评价为今年最棒的电影。7月28日至30日将抢先进行口碑场试映！

剧情描述12岁的娜英因父母决定移民多伦多，必须离开要好的同班同学海圣。时隔24年后，热爱写作的娜英（葛丽塔 李饰）在纽约生活，并且与有著同样兴趣与职业的作家结了婚，海圣（刘台午饰）则成了一位平凡上班族，海圣只为了再度见到娜英一面，而搭著飞机前往纽约，让娜英的心中开始动摇…她该如何面对这一份情感？



儿时的回忆对他们来说是如此深刻，爱哭的女孩娜英身边总有著默默守护的海圣，片中以每12年为一个区段来说明他们的现况以及心境的转变，12岁时他们分离，24岁时他们曾在网路寻回彼此，36岁时他们终於再度重逢。对於一份持续了24年的情谊，真的只是友情吗？海圣的出现让娜英似乎再度回到了小时候，她眼前的男孩看起来变得可靠，两人心中的澎湃都难以言喻。



片中有许多场面是海圣与娜英没有说话却相视而笑，两人总紧紧盯住彼此，似乎想弥补这24年来无法见面的缺憾，又像是懂得对方的内心而不需要言语，尤其海圣最终与娜英的道别，等待Uber的短短两分钟，两人压抑著彼此的情感，保持友善礼貌的距离，最多只送上拥抱，海圣还许愿两人来世能够有更深的缘分，有更多时间能陪在彼此身边。



12岁的他们与24岁的他们，没说出口的是爱情吗？没有交往却在彼此心中占据了最深的角落。36岁的他们，即使聊起天来就像小时候一样的单纯舒心，不想就这样分开，却也深知不能够再回到从前，这份相隔24年重新相遇的浪漫，会让他们后悔过往的选择吗？今生让我们各自安好，期待著来世的缘分。《之前的我们》7月28日到30日即将举办特映口碑场，8月4日正式全台上映。



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