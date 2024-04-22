始源中文提台湾「台风」好暖心♥ 曝教会友人替地震祈祷：我们都很担心、很感谢、很爱你们

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）20日来台举行末场「L.S.S.THE SHOW : Th3ee Guys」巡回演出，加上嘉宾希澈，四成员整场对台湾E.L.F.表达了无数次爱意与感谢，安可时刻始源这段话或许是最感人的。

始源尽量用中文一字一句清晰的表达：「来这里之前，有特别想对大家说的话，最近台湾有很大的one fact（一个事件）对吧？很多韩国朋友们，他们都担心你们，很多韩国基督教、基督教人pray for you。所以我想说……『台风』经过之后……美好的日子会到来。」



等等，台风？始源说了「台风」让台下E.L.F.一头雾水，E.L.F.群起纠正他应是「地震」，翻译Swan也帮E.L.F.转达是「地震」才对，不过始源回应：「哎我知道……你们懂吧？地震我知道！我不想说地震！」面对笑声，他激动解释自己并不想提「地震」二字，是种「隐喻」，或许是担心E.L.F.对於地震有阴影而避谈那两个字，现场E.L.F.恍然大悟、对他的暖心之举感动不已。



「所以我想说不要担心，我们韩国也是，很多韩国朋友也是，在一起你们（跟你们在一起），很多担心你们，我们也是L.S.S.（我们L.S.S.也是），很担心你们。我想说，永远，我们在一起。」最后用英文传达：「谢谢台湾，总是很感谢，一切超出感谢，我要向你们说，我非常爱你们，还有上帝保佑你们、耶稣非常爱你们。」



虽然最后又是他招牌的基督教祝福词，E.L.F.都笑了，后面成员们还歪楼讲到始源很容易表演脱序讲这些用语，不过不可某否认他的关心、担心与暖心，给了仍在台湾持续遭遇余震的E.L.F.很大的力量♥

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