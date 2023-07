《Barbie芭比》男友「肯尼」与BTS JIMIN撞衫：按照规矩我要送你礼物！於是JIMIN收到了这个

防弹少年团JIMIN收到了来自「粉红世界」的礼物!

24日,JIMIN更新了个人IG,PO出了一张吉他照片,并用英文向好莱坞电影明星Ryan Gosling致谢。



Ryan Gosling是目前在全球票房大卖的电影《Barbie芭比》中的男主角、芭比的男友「肯尼(Ken)」的扮演者,他之所以送上「肯尼的吉他」是因为发现自己和JIMIN在《Permission to Dance》MV里的牛仔装扮撞衫了,Ryan Gosling当时就表示:「肯尼向来有个不成文的规矩,如果模仿别人的风格,就要送对方珍贵的小礼物,希望你能接受肯尼的吉他,这是我谦虚的奉献。」



WE HAVE TO GIVE IT TO JIMIN’S KEN-RGY



LOOK: Ryan Gosling sends a shoutout to BTS’ Jimin after his “Barbie” character Ken copied the K-pop star’s cowboy look from the “Permission to Dance” music video. | : Screengrab from Barbe the Movie/Twitter pic.twitter.com/qmKpw5b4Iv