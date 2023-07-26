《Barbie芭比》男友「肯尼」与BTS JIMIN撞衫：按照规矩我要送你礼物！於是JIMIN收到了这个
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《Barbie芭比》男友「肯尼」与BTS JIMIN撞衫：按照规矩我要送你礼物！於是JIMIN收到了这个

明星   2023年7月26日   星期三09:00   Tracy  

（封面图源：twitter@WarnerBrosKorea截图、IG@j.m）

防弹少年团JIMIN收到了来自「粉红世界」的礼物！

24日，JIMIN更新了个人IG，PO出了一张吉他照片，并用英文向好莱坞电影明星Ryan Gosling致谢。

Ryan Gosling是目前在全球票房大卖的电影《Barbie芭比》中的男主角、芭比的男友「肯尼（Ken）」的扮演者，他之所以送上「肯尼的吉他」是因为发现自己和JIMIN在《Permission to Dance》MV里的牛仔装扮撞衫了，Ryan Gosling当时就表示：「肯尼向来有个不成文的规矩，如果模仿别人的风格，就要送对方珍贵的小礼物，希望你能接受肯尼的吉他，这是我谦虚的奉献。」

於是没过多久JIMIN真的收到了来自肯尼的礼物，公开了认证照的同时感谢Ryan Gosling，还称：「祝贺你的新电影上映，我的粉丝们也有去看你的电影，谢谢。 《Permission to Dance》里的牛仔服你也很适合，还有谢谢你的吉他。《Barbie芭比》加油。」同时还夸赞Ryan Gosling是最棒的，他会用这把吉他来创作。另外有网友指出这把吉他价值3999美金，看来真的是非常珍贵的礼物。

JIMIN也是Ryan Gosling的影迷，他曾在多个采访中公开表示自己的电影人生作是Ryan Gosling主演的《The Notebook》（又译《手札情缘》、《忘了、忘不了》、《恋恋笔记本》）。

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