BTS V & 宋江合体拍人生四格，网上反应超热烈：「这颜值总和太疯狂了」、「V人脉真的好广」

BTS 防弹少年团 V，非比寻常的人脉…与《分手的决心》朴赞郁导演喝红酒、与《Sweet Home》宋江健身拍下认证，他简单的与粉丝们分享的日常，却在网上引发热烈讨论。

BTS 成员 V 在退伍前一天（9日）公开了自己的近况，照片中 V 与电影导演朴赞郁在某餐厅相对而坐，面前摆著红酒，两人正交谈中。V 平时便展现出对电影与艺术的浓厚兴趣，因此他与大导演朴赞郁的会面吸引了粉丝目光。



另一则贴文中，则公开了 V 与正在服兵役的演员宋江一起在健身房运动的模样。两人还拍下镜子自拍与人生四格拍贴，展现了亲昵友好的氛围。V在贴文中以简短的「辛苦啦」一语，并标注宋江帐号，表达两人的友情。网友留言：「好晕好晕」、「这颜值总和太疯狂了」、「他们穿著军服的模样，真的太帅了」、「这两张脸根本就是国家宝藏」、「V人脉真的好广啊～好厉害！」宋江预计於今年10月退伍。





【影片+多图】BTS 防弹少年团 RM 和 V 今天（10日）一起退伍：「谢谢大家的等待，很快会用帅气的舞台回报大家！」宣布结束了国防义务。

至此，继Jin与j-hope之后，RM与V也完成兵役，目前共有四名成员退伍。接著於明天（11日），Jimin与Jung Kook也将一同结束陆军现役服役并退伍。

此外，目前以社会服务要员身份进行替代役的SUGA，预计於本月21日解除召集。随著BTS全体成员陆续完成兵役，粉丝也将有机会见到完整体的活动回归。

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