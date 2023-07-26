《Barbie芭比》男友「肯尼」與BTS JIMIN撞衫：按照規矩我要送你禮物！於是JIMIN收到了這個

防彈少年團JIMIN收到了來自「粉紅世界」的禮物！

24日，JIMIN更新了個人IG，PO出了一張吉他照片，並用英文向好萊塢電影明星Ryan Gosling致謝。



Ryan Gosling是目前在全球票房大賣的電影《Barbie芭比》中的男主角、芭比的男友「肯尼（Ken）」的扮演者，他之所以送上「肯尼的吉他」是因為發現自己和JIMIN在《Permission to Dance》MV裡的牛仔裝扮撞衫了，Ryan Gosling當時就表示：「肯尼向來有個不成文的規矩，如果模仿別人的風格，就要送對方珍貴的小禮物，希望你能接受肯尼的吉他，這是我謙虛的奉獻。」



WE HAVE TO GIVE IT TO JIMIN’S KEN-RGY



LOOK: Ryan Gosling sends a shoutout to BTS’ Jimin after his “Barbie” character Ken copied the K-pop star’s cowboy look from the “Permission to Dance” music video. | : Screengrab from Barbe the Movie/Twitter pic.twitter.com/qmKpw5b4Iv — Inquirer (@inquirerdotnet) July 19, 2023

於是沒過多久JIMIN真的收到了來自肯尼的禮物，公開了認證照的同時感謝Ryan Gosling，還稱：「祝賀你的新電影上映，我的粉絲們也有去看你的電影，謝謝。 《Permission to Dance》裡的牛仔服你也很適合，還有謝謝你的吉他。《Barbie芭比》加油。」同時還誇讚Ryan Gosling是最棒的，他會用這把吉他來創作。另外有網友指出這把吉他價值3999美金，看來真的是非常珍貴的禮物。



JIMIN也是Ryan Gosling的影迷，他曾在多個採訪中公開表示自己的電影人生作是Ryan Gosling主演的《The Notebook》（又譯《手札情緣》、《忘了、忘不了》、《戀戀筆記本》）。

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