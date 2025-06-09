防弹少年团全员回归在即！所有成员将於6月退伍，关键的六月中活动「2025 BTS Festa」引爆关注～

BTS防弹少年团即将为他们的「军白期」画下句点，RM与V将於6月10日退伍，接著11日轮到Jimin与Jungkook退伍，目前一共6位成员可以参与到12周年纪念日的重要活动，备受期待。

而作为社会服务要员（替代役）服役中的SUGA，则预计於21日解除召集，完成兵役义务。随著2022年12月大哥Jin入伍所揭开序幕的BTS军白期将就此划下休止符。Jin 与 j-Hope 已於去年退伍，目前正积极展开个人活动。



在此期间，BTS成员们的军白期也获得了不少正面评价。成员们依序进行个人活动，不仅提升个人价值，也缩短了与粉丝之间的心理距离。Jin 与 j-Hope 更成功确立了作为Solo音乐人的定位。

▼「2025 BTS Festa」宣传影片：



Jin 将於本月28、29日，在京畿道高阳综合运动场举行首次个人粉丝演唱会《RunSeokjin Ep. Tour》。j-Hope则将於13、14日同样在该场地举办安可演唱会《J-Hope TOUR HOPE ON THE STAGE FINAL》。两人都预计向在军中服役期间仍持续支持自己的粉丝表达感谢之意。

值得一提的是，在SUGA正式解除召集前、其余成员全员退伍后举办的6月13、14日「2025 BTS Festa」实体活动，也备受期待。



「BTS FESTA」是为了纪念防弹少年团出道日（2013年6月13日）而每年举办的两周庆典活动，粉丝间早已形成期待成员惊喜现身及各种特别活动的氛围。随著所有成员完成国防义务、成为「军毕偶像」，BTS作为完全体的回归也自然成为关注焦点。此前所属公司HYBE曾表示：「期盼2025年BTS能以完全体展开活动」，激起粉丝ARMY们的满满期待。



然而HYBE代表理事（CEO）李在相曾於3月的「第20届定期股东大会」中提及BTS回归相关议题时表示：「公司确实正与顶级制作人讨论、准备，但也需要艺人们的深思熟虑与充分准备。」他补充说：「在思考方向性、配合彼此节奏的过程中，也是必要的一环。」

出道满12周年的BTS，这次的回归不仅是单纯的再登场，更被寄予厚望，能否再次在全球音乐市场掀起巨大浪潮，备受世界瞩目。

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