果然SEVENTEEN没有「正常人」！夫胜宽&Hoshi&DK谈续约条件：没有最奇葩，只有更奇葩XD

SEVENTEEN表面上是霸气爱豆团，实际上是搞笑男团吧？

SEVENTEEN的团魂一直都是成员本人以及CARAT们引以为傲的一个点，纵观整个K-POP界，很少有爱豆团能够做到成员们一起进办公室谈续约的，SEVENTEEN 13人就做到了。都说人越多的团，续约时越难，因为要考虑到每个人的要求，成员之间也要互相让步。

早前SEVENTEEN在综艺节目《认识的哥哥》中就曾提到过续约的事情，成员们一致称赞夫胜宽为集体续约起到了积极作用，而夫胜寛则透露珉奎因为金钱问题最「难搞」，不过珉奎当时也解释「是因为我觉得SEVENTEEN有这个价值」。老实说「钱」一直都是续约的核心问题之一，总得要有人充当「黑脸」向经纪公司提出要求才行，珉奎正好充当了这个角色，解决了队友们最敏感的话题。



那么其他人又有怎样的续约条件呢？ 日前韩网上再次讨论起之前夫胜寛、HOSHI和DK的续约条件影片，看得网友们爆笑。 先是夫胜宽，众所周知作为「浮肿男孩」，夫胜宽经常冰美式不离手，而他的条件之一就是「每次有拍摄时公司都要先准备好冰美式」，同时希望「公司也要更支持我才行，这是我想要得到的约定」。



作为Performance队长的HOSHI的条件也令人震惊，想漂发的他希望公司能够开发出即使漂发，头发也不会断的药水，或是发明断发之后能够让头发快速长出来的药。HOSHI的要求还是蛮多的，除此之外还有诸如蓝牙麦克风和耳机连在一起的设备、只要敷在脸上就能快速画好妆容的面膜、戴在头上能够自动洗好头的头盔等奇葩的要求。 最可笑的就是想要有一个「老虎休息室」，甚至还想邀请全世界的老虎和歌手Tiger JK。



看完以上两位成员的要求，DK的续约条件反而听起来更容易接受，DK希望公司职员看到他时都会对他说「道兼啊，我爱你」，这是他唯一的要求！哈哈哈哈哈哈，续约条件有够朴素的！！



不愧是能够组成BSS小分队的三人，续约条件是那么的合理又奇葩，看得韩国网友忍不住留言：「前面两人可能是在搞笑，但DK的条件听起来很像真的」、「全团没有一个正常人，哈哈哈哈哈哈」、「我只是想像了一下DK的画面，已经要被笑死了」、「 HOSHI啊，那些东西发明出来之后请一定要申请专利啊，然后造福大众」、「入坑之前觉得HOSHI是个内向的人，只知道唱歌跳舞，入坑之后发现全团都是疯子」等。



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