孙艺真公开7个月儿子照片！小肉手萌爆了，好像猫咪爪爪啊

孙艺真公开儿子的照片，吸引了大批网路姨母。

孙艺真通过个人IG公开了暴风成长中的儿子，虽然只1/3侧身照，但从宝宝肉乎乎的小手、小腿就能看出孙艺真将他养得很健壮。 宝宝的小手握成拳头，像个小馒头一样，让人看了很想捏一捏。 她还配上了一张猫咪爪爪照片，和宝宝小手很相似。 照片一公开就引来了韩娱圈不少明星们的留言，孙艺真的好友、女演员宋允儿留言表示：「啊啊啊啊啊！！！怎么这麽可爱，姨姨好想见宝宝。」 李珉廷也回复：「艺真儿子的小手。」



这还是孙艺真首次公开儿子的照片，虽然网友们没能看到全貌，但并不妨碍大家踊跃留言，网友们表示：「这也太可爱了吧」、「好想看宝宝的小脸，一定可爱爆了」、「肉肉的小手和猫猫的爪爪，都想要捏一捏」等。

孙艺真和炫彬去年3月大婚，同年11月剩下儿子，产后孙艺真在IG上发文感叹当了妈妈之后更能感受到孩子的重要性。 炫彬也之前的采访中提到「开始看到、听到以前关注不到的事情，想法变得更多、更加慎重，与此同时也感受到了更多的幸福，每次下班回到家都有一种无法用言语表达的幸福。」



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