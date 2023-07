【韩网热帖】男团challenge中...回响不错的女团成员三人

大家心中觉得合作cover的challenge中,哪一个是最棒的呢?

SEVENTEEN DINO X 李彩演《손오공》



[ #TIKTOK ] 230507 SEVENTEEN Official Tiktok update with DINO #디노 and Lee Chaeyeon https://t.co/RZnBOkXHbK https://t.co/MFJJbwxMV8 pic.twitter.com/j8tuiE1Via

EXO KAI X TWICE MOMO《Rover》



MOMO AND KAI DANCING TO ROVER THEY'RE JUST TOO GOOD pic.twitter.com/bcNgx8s2f0