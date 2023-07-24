【韩网热帖】男团challenge中...回响不错的女团成员三人

大家心中觉得合作cover的challenge中，哪一个是最棒的呢？

SEVENTEEN DINO X 李彩演《손오공》



EXO KAI X TWICE MOMO《Rover》



MOMO AND KAI DANCING TO ROVER THEY'RE JUST TOO GOOD pic.twitter.com/bcNgx8s2f0 — minaron (@godmitzu) March 18, 2023

Stray Kids 铉辰 X NMIXX Kyujin《特 (S-Class)》



韩国网民评论：

1. 认可！！！李彩演和DINO的《Knock》我也看了好几遍

2. 三个人都很会跳，但是MOMO不知道是不是服装的原因，显得很成熟，和《Rover》的曲风好配啊

3. 彩演太会跳了，反覆看了无数遍

4. 这三人都是jyp的吧

5. 没想到MOMO这麽会跳舞

6. KAI和MOMO的衣服好像啊，感觉就是一个爱豆团的

7. 彩演好像一个软体动物，好柔软啊

8. 想看KAI和MOMO合作舞台

9. 还有TWICE多贤的《S-Class》也很棒

10. 一看到题目我就想到了MOMO，果然有她

出处： https://theqoo.net/hot/2867441189?page=3

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