【韩网热帖】男团challenge中...回响不错的女团成员三人
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【韩网热帖】男团challenge中...回响不错的女团成员三人

KPOP   2023年7月24日   星期一17:28   Tracy  

（封面图源：Tiktok截图）

大家心中觉得合作cover的challenge中，哪一个是最棒的呢？

SEVENTEEN DINO X 李彩演《손오공》

EXO KAI X TWICE MOMO《Rover》

Stray Kids 铉辰 X NMIXX Kyujin《特 (S-Class)》

韩国网民评论：
1. 认可！！！李彩演和DINO的《Knock》我也看了好几遍
2. 三个人都很会跳，但是MOMO不知道是不是服装的原因，显得很成熟，和《Rover》的曲风好配啊
3. 彩演太会跳了，反覆看了无数遍
4. 这三人都是jyp的吧
5. 没想到MOMO这麽会跳舞
6. KAI和MOMO的衣服好像啊，感觉就是一个爱豆团的
7. 彩演好像一个软体动物，好柔软啊
8. 想看KAI和MOMO合作舞台
9. 还有TWICE多贤的《S-Class》也很棒
10. 一看到题目我就想到了MOMO，果然有她

出处： https://theqoo.net/hot/2867441189?page=3

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