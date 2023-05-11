「舞蹈擔當」之間忍不住較真了！在SEVENTEEN忙內Dino身邊，李彩演表示：無意識中特別用力地跳了

當偶像團體之間的「舞蹈擔當」遇上「舞蹈擔當」，那麼這場challenge就會變得無比認真～～～，而且還特別好看啊！！（不敢相信練習對方的舞到拍完只花30分鐘而已）

人氣男團 SEVENTEEN 的忙內成員 Dino，與限定女團 IZ*ONE 出身、目前正solo活動的李彩演相遇了！兩位都是實力極強的「舞蹈擔當」，這一次見面他們互相cover了對方的歌曲，引發了粉絲之間的熱烈討論。



先來欣賞一下兩位舞擔的挑戰，簡直是完美複製，甚至還跳出了自我。

▼SEVENTEEN〈孫悟空〉

▼李彩演〈KNOCK〉

彩演表示Dino用非常快的速度背下了〈KNOCK〉的動作，而她也學了〈孫悟空〉（Super）的舞蹈細節，彩排了攝影機運鏡時的動線，一共拍攝了兩次，這些只用了不到30分鐘的時間，本來為了這件事而空出的時間，在去下個行程前變得綽綽有餘。



她還提到自己無意識的特別用力地跳了自己的歌〈KNOCK〉，平時都會為了配合對方而控制力道，但在Dino身旁不需要這麼做也沒問題，另一方面也不希望自己看起來太過弱小，不想被Dino搶走（注意力），就無意識地這樣跳完了。



看完是不是又更加佩服這些「舞蹈擔當」偶像們的實力了呢？

▼〈KNOCK〉MV：



▼〈孫悟空〉MV：



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