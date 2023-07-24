确定现在是2023？SHINee、U-KISS、TEEN TOP、INFINITE接力回归，INFINITE海报还复刻2013

这个夏日对长久以来喜欢K-POP的粉丝是个很特别的时期，尤其是对二代团粉丝而言，因为有SHINee、U-Kiss、TEEN TOP、INFINITE接连回归。

SHINee 2008年出道，长久以来除了军白期都没有中断团体活动，今年回归还不稀奇，稀奇的是U-KISS、TEEN TOP、INFINITE，而他们四个团十年前都一起在K-POP舞台上活跃，是「二代团」辉煌历史的一员。Twitter就有这么一位网友发文「就是说2023年／SHINee回归后／U-KISS回归后／TEEN TOP回归后／INFINITE也要回归的意思」，引发相当多共鸣，文章共获2.8万次转发，转发中不少人直呼「难道现在是2013年？」、「好像回到了2013年」，还有网友提到‎9Muses（Nine Muses）也将回归，获8000多人转推。



그니까 2023년에

샤이니가 컴백하고

유키스가 컴백하고

틴탑이 컴백하고

인피니트가 컴백한다는 거지 — 휴지 (@0609_0915) July 6, 2023

其中亦有网友提及有则新闻标题写著‎「举行同学会的夏季歌谣界」，而该新闻写道四个团体都回归有多珍贵，如SHINee届15周年，虽然钟铉和温流缺席活动，但剩下的三个成员珉豪、Key与泰民实力坚强的填补空缺；



U-KISS 同样逢15周年，不仅现任成员秀铉、Hoon、基燮外，亚历山大回归，Eli和AJ也放下原本的工作惊喜归来，满腔热血令人动容；



TEEN TOP时隔3年回归，虽然历经C.A.P回归前退团的插曲，但不影响成员们接下来活跃的活动，「即便成员们认为体力大不如前，但轻快的脚步依旧如故」；



INFINITE历经多年的军白期，今年大动作成立自己的公司更要睽违5年回归，还要时隔7年举行世界巡回演唱会。



确定现在是2023年，不是2013年吗？圣圭、TEEN TOP在新辑记者会上都表明能和同期出道的同事们再次见面很期待，圣圭也和U-KISS秀铉、TEEN TOP Niel拍了舞蹈挑战，让二代团粉丝感动不已，不少INFINITE粉丝INSPIRIT更发现INFINITE此次回归的概念照，像是复刻10年前2013年首次举行世界演唱会的海报。



从SHINee、U-KISS再到TEEN TOP，接下来就期待INFINITE，还有已预告回归的9Muses吧！不晓得下半年还会不会有更多二代团惊喜现身呢？

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