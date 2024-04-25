看了SEVENTEEN新歌预告后，兴奋到难以冷静怎么办？点开《GOING》大笑四声就能找回安定感XD

昨晚男团SEVENTEEN释出新歌〈MAESTRO〉预告后，让粉丝「CARAT」（克拉）们兴奋到无法冷静！！

二话不说，先点开SEVENTEEN的这部最新MV预告看！



SEVENTEEN 的新歌预告，让人立刻想到了科幻电影的氛围，插入了AI技术生成的各种画面，给网友们带来十足的震撼，粉丝们也是特别期待这次的回归计划



「在什么都能用AI制造的现实中，真正的 MAESTRO（指挥家）是谁？」结合现代科技，热门的AI生成话题，你以为的虚拟空间就要成为我们的现实，也将成员们的魅力和能量发挥到极致，这项技术与MV结合究竟会怎么呈现？也让大家非常好奇。



当然这么帅气的画面也让粉丝们相当兴奋，难以入眠，与此同时，SEVENTEEN也公开了团综《GOING SEVENTEEN》的最新一集，成员们扮成才华洋溢的音乐艺术学院学生，成员DK则是指挥家招募著人才，过程也是相当爆笑无厘头！



特别是圆佑化身节拍之神，DK附和一起捶胸打节拍的这一段（15:42~18:20）成为了网上的热门话题，男偶像本来以为是帅气的变身，结果变成大猩猩？XD

（影片定位在15:40了）



如果看完预告难以让心平静下来，那就点开《GOING SEVENTEEN》大笑出声然后找回安定感吧！XD

除了精选专辑《17 IS RIGHT HERE》的主打歌〈MAESTRO〉预计在4月29日下午6点最先公开外，其他三首小分队歌曲也会陆续推出MV，5月10日〈LALALI〉、5月17日〈SPELL〉、5月24日〈青春赞歌〉。



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