【韓網熱帖】男團challenge中...回響不錯的女團成員三人

大家心中覺得合作cover的challenge中，哪一個是最棒的呢？

SEVENTEEN DINO X 李彩演《손오공》



EXO KAI X TWICE MOMO《Rover》



MOMO AND KAI DANCING TO ROVER THEY'RE JUST TOO GOOD pic.twitter.com/bcNgx8s2f0 — minaron (@godmitzu) March 18, 2023

Stray Kids 鉉辰 X NMIXX Kyujin《特 (S-Class)》



韓國網民評論：

1. 認可！！！李彩演和DINO的《Knock》我也看了好幾遍

2. 三個人都很會跳，但是MOMO不知道是不是服裝的原因，顯得很成熟，和《Rover》的曲風好配啊

3. 彩演太會跳了，反覆看了無數遍

4. 這三人都是jyp的吧

5. 沒想到MOMO這麽會跳舞

6. KAI和MOMO的衣服好像啊，感覺就是一個愛豆團的

7. 彩演好像一個軟體動物，好柔軟啊

8. 想看KAI和MOMO合作舞台

9. 還有TWICE多賢的《S-Class》也很棒

10. 一看到題目我就想到了MOMO，果然有她

出處： https://theqoo.net/hot/2867441189?page=3

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