BoA感慨「歌曲制作很辛苦，但现在歌手只打歌一周」，网叹「现在签售和海外巡演就几个月了」

《唱跳歌手流浪团》（Dance歌手流浪团）最新第9集，金完宣（金元萱）提到自己最后的活动舞台要唱新歌，众人就聊起制作一首新歌有多辛苦，继而谈到现在歌手的活动都不一样了。

谈到「新歌」，严正化也说自己要出新歌了「但快没时间了」，BoA就点出一首新歌的制作过程，包括歌词与舞蹈要订做、歌手也要练习及录音，李孝利接著说：「事实上就是那么难，但人们不太清楚做一首歌要花费多少时间和精力。」



BoA感叹：「但是最近出专辑的话，转一圈节目（应指音乐节目、音乐放送）不就结束了吗？」当严正化说很惊讶、询问是不是上节目一个月，马上被众人反驳「不是一个月是一周」，BoA直呼「太虚无了」，对李孝利回忆过往能加上后续曲活动六个月非常有共鸣，严正化、金完萱甚至说一张专辑能活动到一年、好几年。



对著不太了解的华莎，李孝利表示很想坐时光机带华莎回到过去看看，华莎面露羡慕回答「感觉会很棒」，严正化则提到某次隔很久才出新辑，结果只活动一次连音放都没去让她倍感遗憾，BoA接著坦承：「最近去《人气歌谣》这样的地方都像在打扰大家。」一句话亦引发共鸣，原来大家都觉得自己已是「过去的歌手」了，和后辈站在一起会不好意思或怀疑自己，BoA甚至说自己不算偶像、界线很模糊，严正化最后下了结论这些都是「必经之路」，她们现在走的路也是后辈要走的。



Twitter网友转发此节目片段破1万人转发，转发的内容也都在感叹现在的歌手回归模式「打歌时间太短看不够」，更有人感叹现在歌手都不想靠音源赚钱了，只想靠粉丝签售会，但也有人觉得这就是偶像生态的现实状况，由於音放赚不了钱，只能靠演唱会和见面会，加上偶像太过饱和（音放）需要赶快让位，表示「粉丝也很难过」。



음방 2주 해놓고 영통팬싸만 몇개월

한국에서 콘서트 2-3일 후 해외투어만 몇달씩

특히 일본은 지역마다 투어돌고

그래놓고 성공을 바람

진짜 요즘 다 이지랄들이라 쳐죽이고싶음

음방 4주 넘게 돌고 지역 행사좀 쳐가봐 https://t.co/CtgfgPTdRC — . (@zaezuzz) July 21, 2023

另外还有则转发更破了2万次转发，该网友写到现在的歌手（或偶像）顶多上两周音放打歌，接著是几个月的影像签售会，在韩国本地开2、3天演唱会后，就开始几个月的海外巡演尤其是日本，表达了对现在歌手在本土活动过少的不满，认为应该上音放至少四周并多多参加地方活动。



음방 2주 해놓고 영통팬싸만 몇개월

한국에서 콘서트 2-3일 후 해외투어만 몇달씩

특히 일본은 지역마다 투어돌고

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진짜 요즘 다 이지랄들이라 쳐죽이고싶음

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