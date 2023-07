SEVENTEEN珉奎又被「捉弄」！演唱会前成员建了一个没有珉奎的群组，最后只有他自己跳起来 XD

SEVENTEEN 21、22日在首尔高尺巨蛋举行《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL》演唱会。

演唱会上又有著不少可爱的故事,2年前 SEVENTEEN 在练习〈Left&Right〉舞蹈时,珉奎因爲去上厕所,这期间成员们和编舞老师就一起改了动作要「捉弄」他,后来只有他自己跳了。21日〈Left&Right〉的 Ending 大家就一起重演那个动作。

