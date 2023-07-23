SEVENTEEN珉奎又被「捉弄」！演唱会前成员建了一个没有珉奎的群组，最后只有他自己跳起来 XD

SEVENTEEN 21、22日在首尔高尺巨蛋举行《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL》演唱会。

演唱会上又有著不少可爱的故事，2年前 SEVENTEEN 在练习〈Left＆Right〉舞蹈时，珉奎因爲去上厕所，这期间成员们和编舞老师就一起改了动作要「捉弄」他，后来只有他自己跳了。21日〈Left＆Right〉的 Ending 大家就一起重演那个动作。

HELPPPPP they ended lnr with the move they taught mingyu when they pranked him pic.twitter.com/6OPL1yBQ7C — (@gyumedia) July 21, 2023

结果22日又变成只有珉奎一个人跳，难怪要结束的时候所有人都紧张的看眼色，最后成员们还回头看著珉奎。而这是净汉的主意，演唱会前他们开了一个没有珉奎的群组，大家还很怕会不会突然忘记，加上彩排的时候也不能透露，Teamwork 果然很棒啊！珉奎：「幕后故事还是在我面前说，真的太棒了。」

230722 세븐틴 FOLLOW Left&Right 엔딩 민규몰카

하ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진짜 캐웃김ㅋㅋㅋㅋㅋ

윤정한 진짜 예능천재 아니냐고ㅠㅜ

비하인드때 몰카부터 첫콘 다같이 맞추기 > 막콘 다시 몰카엔딩 완벽해 pic.twitter.com/cFdQhXbPxO — 홋 (@hoshi1_15) July 22, 2023

演唱会上还公开 SEVENTEEN 将在10月回归，担任制作人的 Woozi 对新专辑表示：「很好地制作了！因为从〈Fighting〉和〈Super〉大受欢迎，对新歌真的很有负担，但我发现是愚蠢的想法，事实证明能『成功』。」表达对新歌的自信，期待10月的回归啊！



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