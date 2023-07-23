SM新男团疑似定名「RIIZE」！网搜出专利局注册记录，疯狂讨论：「名字好土 vs 比东方神起防弹少年团好多了」

近日有网友发现SM娱乐公司注册了新的商标，疑似即将推出的新男团名称！

根据韩国专利信息检索服务网站，SM娱乐在今年5月24日申请注册了商标「Rise&Realize RIIZE」，包含3个商品类型，分别为16（印刷物、写真、文具与办公用具等）、28（娱乐用具、玩具、Video Game设备、体操与体育用品、圣诞树装饰品）、09（科学研究、 写真、电影、视听觉等）。



有网友将该消息分享到Twitter，立即引起众多猜测，最多人想到的就是新人男团。 SM娱乐今年初透露年内将推出新的男团和女团，本月18日进一步确称新男团将在8月1日正式公开。

此外，有消息称韩国知名歌手、作曲家尹尚的儿子李灿英也将是新男团7名成员之一。



「RIIZE」这名字迅速在韩网引起讨论，网友反响不一、大部份偏向正面：

1. 读作莱伊兹还是利兹？ 利阿伊兹？

2. 好土

3. 别看现在吐槽土，以后都会真香

4. 我觉得很不错，SM一直很会起名

5. 想起LOL里的蓝色光头（*符文法师雷兹Ryze）

6. 还不错耶？

7. 看起来是结合了Rise的ri和Realize的ize

8. 意义很好

9. 想想东方神起和防弹少年团，什么名字都可以接受

10. 我连ZB1都适应了

11. 无可挑剔、很不错

12. aespa一开始也反响不好，现在呢kk

13. 比起名字，更好奇歌曲概念

14. 我习惯（G）I-DLE 之后，对新人名字一概不指手画脚kk反正都会适应

15. 感觉是很smp的名字呢

16. 好像lol专业玩家的名字

17. 以SM而言有点平凡kk

18. 完美到印象不够深、有点记不住

19. 如果联通魔法师世界观好像也不错？

20. 猜问候语可能是「现实知觉！我们是莱伊兹~」

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