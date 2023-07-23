SEVENTEEN珉奎又被「捉弄」！演唱會前成員建了一個沒有珉奎的群組，最後只有他自己跳起來 XD
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SEVENTEEN珉奎又被「捉弄」！演唱會前成員建了一個沒有珉奎的群組，最後只有他自己跳起來 XD

明星   2023年7月23日   星期日16:33   Yuan  

（封面圖源：twitter@pledis_17、twittwez@hoshi1_15截圖）

SEVENTEEN 21、22日在首爾高尺巨蛋舉行《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL》演唱會。

演唱會上又有著不少可愛的故事，2年前 SEVENTEEN 在練習〈Left＆Right〉舞蹈時，珉奎因爲去上廁所，這期間成員們和編舞老師就一起改了動作要「捉弄」他，後來只有他自己跳了。21日〈Left＆Right〉的 Ending 大家就一起重演那個動作。

結果22日又變成只有珉奎一個人跳，難怪要結束的時候所有人都緊張的看眼色，最後成員們還回頭看著珉奎。而這是淨漢的主意，演唱會前他們開了一個沒有珉奎的群組，大家還很怕會不會突然忘記，加上彩排的時候也不能透露，Teamwork 果然很棒啊！珉奎：「幕後故事還是在我面前說，真的太棒了。」

演唱會上還公開 SEVENTEEN 將在10月回歸，擔任製作人的 Woozi 對新專輯表示：「很好地製作了！因為從〈Fighting〉和〈Super〉大受歡迎，對新歌真的很有負擔，但我發現是愚蠢的想法，事實證明能『成功』。」表達對新歌的自信，期待10月的回歸啊！
（圖源：twitter@pledis_17）（圖源：pledis娛樂）

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