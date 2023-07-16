SEVENTEEN珉奎的晚餐！在网路上引发热烈讨论：一个人可以吃完 VS 感觉有点困难

SEVENTEEN珉奎日前在weverse分享了晚餐，照片中包含炸猪排、荞麦冷面、咖哩饭、另一种面、炸鸡和炸虾。

这也在SNS引发热烈讨论：一个人可以吃完 VS 感觉有点困难。网友：「绝对吃不了..三四个人一起吃的量 呜呜」、「绝对不可能，以我们家爲准好像是五人份」、「呜哇 珉奎真的是大胃王啊～」、「我连一个咖哩饭都觉得累」、「除了饭都可以」、「可以... 还可以吃甜点」、「首先我是可以的」、「我真的很能吃...那是不可能的」等等。不过...珉奎一开始以为会有成员一起吃，才点那么多的啦 XD

현재 SNS에서 논란중인 사진

제목이 ‘혼자 가능하다 vs 힘들어보인다’

난 불가능 pic.twitter.com/jBOZjflyXY — 난 (@RYJZqQlb3EuU198) July 6, 2023

珉奎之前去看足球赛时，被网友目击他在现场看到珉奎吃了两个热狗，也在网路掀起讨论。他似乎也很委屈更「解释」过很多次，珉奎说：「我没有吃很多，只是适当的吃了一些，我吃了热狗、鸡肉串、虾串、还吃了Pizza和辣鸡块，我一定要说我没有吃两个热狗。」

민규 억울하대 꼭 말하고싶었대

핫도그 두개 아니고

핫도그 한개, 닭꼬치 한개, 새우꼬치 한개, 피자, 닭강정이랜다 조금씩 적당히 먹은거지 그렇게 많이 먹지 않았대

뭐가요? https://t.co/qkVL2pUFP9 pic.twitter.com/9yr9wKGzTR — (@4x6sz) April 6, 2023

▼《出差十五夜》SEVENTEEN篇珉奎被问到这件事的回应，在影片08:40的片段，可以开启中文字幕观看。



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