NewJeans新歌〈Super Shy〉舞蹈挑战真的找来「最害羞的男孩」网：没看错吧？居然是SEVENTEEN圆佑！

女团 NewJeans的〈Super Shy〉（超级害羞）with SEVENTEEN 超低调的圆佑，还有看似外向其实超内向的舞蹈队长Hoshi，粉丝们都超级惊讶～！

以新歌〈Super Shy〉回归的新人女团 NewJeans（成员Hyein&Haerin）在新公开的舞蹈挑战（challenge）中邀请到了男团 SEVENTEEN 的成员圆佑&Hoshi加入，难得一见的的组合让大家都非常惊喜。



首先是圆佑本人既低调又内向型人格，很少跟自家团以外的人互动，对外的舞台形象也是走酷酷很有威严的路线（尤其是〈孙悟空Super〉打歌时期），结果在〈Super Shy〉challenge直接展现出反差萌，让粉丝们直呼：「真的是太可爱了～」、「不敢相信是圆佑在跳Super Shy，好适合他喔」、「看起来一脸幸福耶」、「这短片必须要珍藏起来」

Hoshi在演艺圈的人脉也相当广，综艺感十足，但实际上也是内向型人格，同样是公认的「Super Shy boy～」。

顺带一提，圆佑之前有cover过NewJeans的〈Attention〉，当时就让成员和全场粉丝都相当震惊～



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