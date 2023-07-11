(G)I-DLE进军美国！主打歌〈I DO〉MV预告公开，神秘氛围引人期待～

(G)I-DLE即将进军美国於美国发行唱片首张迷你专辑《HEAT》，主打歌为〈I DO〉，MV预告已在稍早公开。

〈I DO〉MV氛围相当神秘，有科幻、奇幻之感，五位成员薇娟、Minnie、小娟、雨琦与舒华轮流现身，各个挑染的发型、泪滴般的水钻妆容相当吸睛，引发全球粉丝Neverland期待，而这个造型也频频让粉丝联想雨琦今年4月为中国《ELLE》杂志拍摄的画报。



before i hear any “they’re copying ____!” shit since i can already smell the qrts this is yuqi’s shoot from APRIL. before THAT group even came back with that concept https://t.co/9Jw5DqVzlt pic.twitter.com/KpgHolxUtF — bloss (@soojcard) July 11, 2023

《HEAT》为(G)I-DLE首张全英语迷你专辑，共收录5首歌曲，主打歌〈I DO〉融入了80年代流行电音元素，歌词讲述失去的爱情与伴随而来的酸涩。专辑由(G)I-DLE所属Cube娱乐与美国88rising携手打造，14日上午韩国时间9点透过全球各音乐串流平台公开。

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