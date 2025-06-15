欧巴还是大叔？ AI锐评郑容和&光熙&李准：「戴欧巴面具的大叔、像姨母的欧巴、就是大叔」网爆笑惊呼太精准

CNBLUE郑容和网综《LP ROOM》近日邀来老友兼「Wedding Boys」成员李准和光熙做客，分享各自的听歌清单，对於现在的自己究竟是欧巴还是大叔的问题展开激烈讨论。

容和、光熙、李准回忆作为2.5代团活动的时期，顺势讨论起如今谁最有现役偶像的气质，各自在纸上写下自己心中的排名，结果三人一致将李准排在最后一名。 李准气到把纸丢在地上：「这样一来不就等於变成既成事实吗？」容和跟光熙则大笑不止XD



容和表示李准现在像演员更多一些，提议由ChatGPT通过大数据进行评判，并约好不管评价如何都不许生气。 结果，ChatGPT对容和的评价是「Cosplay欧巴的大叔」，给出的理由是虽然容和的外貌与气质仍有欧巴感，但讲话风格以及在综艺里不时流露出的「老顽固特质」，最终令他成为「戴著欧巴面具的大叔」。 李准说这评价非常有公信力XD



对於光熙，ChatGPT表示他仍然是欧巴，但类型是「像姨母一样的欧巴」，虽然出生於1988年，但很奇怪地有一种超越年龄局限的「小区欧巴感」，会强烈否认自己是大叔。 这一分析也获得三人一致认同。



接著来到李准，ChatGPT一口咬定：「李准是大叔。」并解释称，李准有一种微妙的气质，让人感觉他私下聊天时总会以『现在的小孩们...』开头，正是从欧巴变成大叔的过渡期间，但他自己是绝对不会承认的：「结论，李准是真正的大叔。」容和跟光熙笑到前仰后合，李准则气得咬牙切齿：「真让人不爽啊！」



最后，三人请ChatGPT分析Wedding Boys第四位成员、因HIGHLIGHT回归行程而未能到场的尹斗俊。 ChatGPT表示，判断是否「大叔」并非只看年龄，更要看讲话风格、生活态度、整体形象等，而尹斗俊不仅是偶像出身、持续积极活动，在综艺和演戏等方面都保持著让人舒服、有sense的欧巴形象。 李准表示强烈不满：「我们三人有什么不同？我就没有sense吗？这就是我不安装ChatGPT的原因！」



这时光熙抓到一个细节，发现容和居然毫不在意地在镜头前整理上衣和裤子，吐槽他果然已经是大叔：「如果是以前当爱豆的时候，肯定会转过身背对镜头啊！」容和：「我的欧巴面具呢？」



网友纷纷对ChatGPT的分析表示认同：「准确度超高，太好笑kk」「和我想的完全一样」「一旦感到受伤就证明确实是大叔无误kk」「斗俊确实是欧巴的感觉，好神奇」「感觉斗俊会自称大叔，但反而更有欧巴感」。



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