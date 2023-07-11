《D.P：逃兵追缉令2》7月28日公开！丁海寅、具教焕、孙锡求、金成均回来罗！

众所期待的续集电视剧《D.P：逃兵追缉令2》终於要在7月28日公开，延续第一季的剧情主轴，将描述丁海寅以及具教焕将持续逮捕脱离兵役群体的逃兵们所展开的故事。

先行公开的剧照中也同样传达了紧张的感觉，丁海寅与具教焕、金成均、孙锡求、池珍熙等，将再度揭开军中以及逃兵所遇见的的残酷现实。导演与演员们以第一季为基础，延续著所有人物设定，导演也在拍摄期间时常与演员沟通想法，也大赞所有人又再度回到了这个角色，展现专业的高度投入。

《D.P：逃兵追缉令2》丁海寅所饰演的安俊浩，仍然不断向一成不变的现实提出疑问，并寻找著答案，具教焕也展开了角色韩浩烈的特别面貌，也提到自己相当喜爱这个角色。金成均同样饰演老鸟长官朴范求，以细腻的观察力成为他们的后援，孙锡求在第一季剧情的后段，似乎也在态度上有所动摇，令人期待第二季的转变。



而本次《D.P：逃兵追缉令2》剧中饰演新形象的池珍熙，更为此改变了外形，甚至染白了头发，也完美消化了本次的角色。除此之外，其他新加入的角色以及崭新剧情也相当令人期待。《D.P：逃兵追缉令2》7月28日即将透过Netflix平台公开。

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