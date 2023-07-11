(G)I-DLE進軍美國！主打歌〈I DO〉MV預告公開，神秘氛圍引人期待～

(G)I-DLE即將進軍美國於美國發行唱片首張迷你專輯《HEAT》，主打歌為〈I DO〉，MV預告已在稍早公開。

〈I DO〉MV氛圍相當神秘，有科幻、奇幻之感，五位成員薇娟、Minnie、小娟、雨琦與舒華輪流現身，各個挑染的髮型、淚滴般的水鑽妝容相當吸睛，引發全球粉絲Neverland期待，而這個造型也頻頻讓粉絲聯想雨琦今年4月為中國《ELLE》雜誌拍攝的畫報。



before i hear any “they’re copying ____!” shit since i can already smell the qrts this is yuqi’s shoot from APRIL. before THAT group even came back with that concept https://t.co/9Jw5DqVzlt pic.twitter.com/KpgHolxUtF — bloss (@soojcard) July 11, 2023

《HEAT》為(G)I-DLE首張全英語迷你專輯，共收錄5首歌曲，主打歌〈I DO〉融入了80年代流行電音元素，歌詞講述失去的愛情與伴隨而來的酸澀。專輯由(G)I-DLE所屬Cube娛樂與美國88rising攜手打造，14日上午韓國時間9點透過全球各音樂串流平台公開。

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