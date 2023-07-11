(G)I-DLE進軍美國！主打歌〈I DO〉MV預告公開，神秘氛圍引人期待～
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(G)I-DLE進軍美國！主打歌〈I DO〉MV預告公開，神秘氛圍引人期待～

韓劇   2023年7月11日   星期二16:40   草莓  

（封面圖源：Twitter@88rising截圖）

(G)I-DLE即將進軍美國於美國發行唱片首張迷你專輯《HEAT》，主打歌為〈I DO〉，MV預告已在稍早公開。

〈I DO〉MV氛圍相當神秘，有科幻、奇幻之感，五位成員薇娟、Minnie、小娟、雨琦與舒華輪流現身，各個挑染的髮型、淚滴般的水鑽妝容相當吸睛，引發全球粉絲Neverland期待，而這個造型也頻頻讓粉絲聯想雨琦今年4月為中國《ELLE》雜誌拍攝的畫報。
（圖源：Cube娛樂提供TVDaily）

《HEAT》為(G)I-DLE首張全英語迷你專輯，共收錄5首歌曲，主打歌〈I DO〉融入了80年代流行電音元素，歌詞講述失去的愛情與伴隨而來的酸澀。專輯由(G)I-DLE所屬Cube娛樂與美國88rising攜手打造，14日上午韓國時間9點透過全球各音樂串流平台公開。

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