「幸运之女」张员瑛vs「一无所有」朴正民合拍啤酒广告，从搞笑到疗愈反转不断

女团IVE成员张员瑛素来以超级正向的思考方式著称，演员朴正民则带一点丧丧的感觉，最近两人一起合作拍了广告，完美运用二人的对比感，从剧本到导演都让人过目难忘XD

影片开头，张员瑛置身一场欢乐的派对，拿著JIM BEAM啤酒开心地说：「和喜欢的朋友们一起，小酌一杯吧！」坐在角落的朴正民面无表情：「可是我没有朋友耶。 」张员瑛立即发挥万事皆为幸运的正向思考，说道：「那真的太好了，安静地一个人在家小酌一杯！」朴正民表示也没有房子，张员瑛：「那真的太好了，在户外悠闲地小酌一杯！」朴正民表示连悠闲也没有，竟转头走进啤酒屋继续做兼职XD



下班后朴正民和女友站在小巷里，张员瑛建议他和女友小酌一杯，没想到两人争吵起来然后分手，朴正民：「可是我没有女友耶。」张员瑛沐浴在阳光中开始慢跑，依旧积极地说：「那真的太好了，被女友甩的时候，呼吸清新空气小酌一杯！」然而镜头一转，朴正民居然被风沙吹得睁不开眼：「可是我没有清新的空气啊！」



接著，朴正民表示自己没有梦想、没有浪漫、也没有爸爸妈妈可以一起小酌，令张员瑛顿觉自己说错了话。 不料朴正民补充说，父母其实带著妹妹出去旅游了XD



夜晚，朴正民坐在汉江边发呆，张员瑛一反平日积极状态，颇为感性地安慰他：「别人都说我们应该享受青春，可我们一无所有，就连小酌一杯的时间都没有。 即便什么都不做也没关系，辛苦的时候，就好好休息吧。」

朴正民依旧面无表情：「可我不辛苦啊。 虽然没有闲暇小酌，也没有好朋友、好天气、工作、女友、浪漫，没有什么特别的东西，我也毫不在意啊。」朴正民结束一天的忙碌后回到家，挤在爸妈妹妹中间一起看电视，画面十分温馨。 张员瑛终於露出欣慰笑容：「那么，真的真的太好了。」



这支广告完全把「员瑛式思考」带到新的高度，既有搞笑又有感动，一人负责积极正向、一人负责逐个击碎，意外有趣的故事走向让人一秒都不舍得错过，仿佛看了一部精彩的微电影。



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