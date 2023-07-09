凌晨3点半澄清恋爱谣言的经纪公司！「亲姐合照谎称女友」2小时就戳穿，EPEX所属社行动力获赞
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凌晨3点半澄清恋爱谣言的经纪公司！「亲姐合照谎称女友」2小时就戳穿，EPEX所属社行动力获赞

明星   2023年7月9日   星期日16:26   Sani  

（封面图源：FB@EPEXofficial）

第一次见到回应如此神速的公司！也有些心疼半夜3点多突然被叫起来工作的职员...^^

昨日淩晨2点半左右，有一名网友在Twitter PO出男团EPEX成员WISH与一名女性的合照，称WISH有秘密交往的女友。 该网友用狐狸贴图遮住女方脸部，留言说：「几年来瞒著粉丝谈恋爱，开心吗？ 怪不得最近都不说爱我了呢~」
（图源：Twitter截图）

该网友挑选淩晨时段爆料，也许是希望趁所属社休息的时间让舆论发酵，但没想到的是：仅过了短短2个小时，EPEX所属社就出来回应了！
（图源：FB@EPEXofficial）

EPEX官方Twitter帐号在凌晨4点29分（韩国时间）PO出声明文，直接曝光造谣帐号ID，表示合照中的女生是WISH的亲姐姐：「我公司已获得相关证据，将采取民事和刑事方面的法律措施。 该PO文是明确的虚假内容，更是利用成员家人的恶意行为，一定会严肃走完法律流程，绝不宽容。」 并承诺日后公开追究过程及结果。

网友对所属社C9娱乐的即刻回应称赞不已：「这家公司太会做事kkk」「Legend级的行动力」「好畅快」「公司声明里公开了帐号ID，大发kkk」「真羡慕啊，我家偶像的公司什么时候能这样」「居然用亲姐姐的照片造谣，不觉得自己可笑吗」「阿一古职员也辛苦了」「为淩晨4点PO Twitter的职员默哀」「 一心想抹黑别人的家伙需要金融治疗」。

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