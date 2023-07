凌晨3点半澄清恋爱谣言的经纪公司！「亲姐合照谎称女友」2小时就戳穿，EPEX所属社行动力获赞

第一次见到回应如此神速的公司!也有些心疼半夜3点多突然被叫起来工作的职员...^^

昨日淩晨2点半左右,有一名网友在Twitter PO出男团EPEX成员WISH与一名女性的合照,称WISH有秘密交往的女友。 该网友用狐狸贴图遮住女方脸部,留言说:「几年来瞒著粉丝谈恋爱,开心吗? 怪不得最近都不说爱我了呢~」



该网友挑选淩晨时段爆料,也许是希望趁所属社休息的时间让舆论发酵,但没想到的是:仅过了短短2个小时,EPEX所属社就出来回应了!



EPEX官方Twitter帐号在凌晨4点29分(韩国时间)PO出声明文,直接曝光造谣帐号ID,表示合照中的女生是WISH的亲姐姐:「我公司已获得相关证据,将采取民事和刑事方面的法律措施。 该PO文是明确的虚假内容,更是利用成员家人的恶意行为,一定会严肃走完法律流程,绝不宽容。」 并承诺日后公开追究过程及结果。



[Notice Regarding Legal Actions due to False Information]



At around 2:28 AM on July 6, 2023, the Twitter ID “witqtozdi” posted false content related to EPEX member WISH.



In the original post, the woman in the photo is WISH's older sister. We plan to secure evidence related to…