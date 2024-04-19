EPEX上台湾《综艺大热门》要笑翻！群起喊吴宗宪爸爸，还机智自救XD

男团EPEX上月21日访台10天，除了举行演唱会、签售会之外，还拍摄了多档电视综艺与YouTube，甚至还拍摄了MV。登节目《综艺大热门》的一集昨晚（18日）播出，EPEX能接住主持人吴宗宪各种天花乱坠的哏，毫不冷场相当爆笑。

EPEX（WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF）队长WISH去年来台湾自爆吃了5碗牛肉面，吴宗宪兴奋地秀照片、说自己是有钱人，KEUM（琴洞弦）反应超快直接用中文喊「爸爸」，其他人也跟上，吴宗宪被讨欢心笑得很开心，开心到说要把遗产分8人XDDD。



「爸爸哏」后面又出现一次……当WISH正在为女团HUR+的表演给评语时，吴宗宪突然挖坑给他跳：「8个人（HUR+成员）当中最喜欢哪一个？」WISH直接冻僵，后面的AYDEN和旁边的KEUM幸灾乐祸(?)笑很开，而WISH抿嘴思索了一下，KEUM对他说悄悄话疑似在替他想办法，他便迈步拥抱刚认的「爸爸」吴宗宪，机智自救、化险为夷让所有人都佩服！



还有个相当搞笑的话题，吴宗宪聊到翻译程浩，问EPEX：「会不会很讨厌翻译搞得跟他们团员一样。」程浩笑著冷静翻译：「活动的时候，遇到翻译长得太帅会不会很讨厌？」这似乎讲中EPEX心声，好几个成员点头如捣蒜，AYDEN加码爆料：「因为太帅了，还有粉丝向我们要电话。」解答了‎程浩曾在Threads透露有粉丝趁艺人签售要他电话‎的「艺人苦主」正是EPEX了。



▼完整节目（牛肉面&爸爸8:40，翻译太帅怎么办10:13， WISH适时认爸爸22:38）



另外，EPEX在台湾拍的〈Breathe in Love〉MV昨晚亦释出第二弹预告，到底何时会有完整版呢？（敲敲敲敲碗）



*延伸阅读：‎EPEX推出首张正规专辑《韶华1章》开启新系列！主打歌〈Youth2 Youth〉MV破千万观看

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻