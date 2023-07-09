《爱的迫降》、《浪漫速成班》金善映在节目上流泪：「想尝试各种角色」、「太想要演戏了，感觉我在暗恋『演戏』」

会不断思考这些问题的演员，才是真正热爱表演的演员啊！

说到演员金善映，各位最先想到的作品是什么呢？金善映曾出演《造后者》、《浪漫速成班》、《宁静海》、《便利店新星》、《爱的迫降》、《VAGABOND》、《山茶花开时》、《她的私生活》、《罗曼史是别册附录》、《请回答1988》等多部热门电视剧，更以《爱的迫降》和《三姐妹》分别夺下百想「电视部门最佳女配角」及「电影部门最佳女配角」，演技令许多观众印象深刻。





近期，金善映出演网路综艺与宋玧妸（宋允儿）相见欢，并聊及关於「演戏」的话题，引发关注。宋玧妸多在剧中饰演电视剧女主角，而金善映多作为电视剧的「配角」出演，看事情的角度和面向自然与宋玧妸不同。

金善映表示，自己从来没有当过主人公。但宋玧妸不认为观众们会这么想，因为金善映实在是太抢镜、太难以忽视了。金善映继续说，她在《山茶花开时》里台词不多，但存在感很强烈，《浪漫速成班》里也是，自己只是拍摄完自己的场景就离开了。但她本人很爱看自己出现的片段，所以她会重复观看，然后会想：「如果他们多给我一些台词就好了…」她很喜欢演戏，觉得演戏很有趣。

金善映也透露了「嫉妒」宋玧妸的心情，因为主人公会不断出现，有好多台词。她也不能一直拍独立电影，因为她也需要赚钱啊。金善映举例，《山茶花开时》后她接了《爱的迫降》，两部作品里她都饰演「中年大妈」。不是说中年妇女不想演，而是希望能有更多不同的背景和设定。

有时候她会责怪别人，甚至责怪自己，所以有段时间陷入忧郁的状态。她只是热爱表演，却没有什么机会。（两位演员开始泪奔）一整天只想著演戏的金善映，演戏就是她的生活，感觉自己在暗恋「演戏」。

看完金善映的采访，能深切感受到她热爱表演的心情。其实，就算是「中年大妈」，每个角色的性格、装扮等也都不同，而金善映都能巧妙地展现出每个角色的特色。希望有更多不一样的角色能找上她吧！

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