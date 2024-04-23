EPEX北台湾拍摄〈Breathe in Love〉MV破百万点阅！韩网赞「是青春电影啊」

大势男团EPEX上月来访台湾10天举行演唱会、签售会等活动，也悄悄拍摄了本月上旬发行的新专辑《韶华第1章：青春时节》收录曲〈Breathe in Love〉MV。

〈Breathe in Love〉MV终於在22日台湾与香港时间凌晨公开，MV可见台北101、西门町、河滨公园、基隆渔港、阿根纳造船厂、福隆海水浴场……等等，北台湾的都市街景与自然海岸线都尽收眼底，连台铁「新自强号」EMU3000型电联车、普悠玛号也入镜。



▼粉丝与网友整理MV出现的所有景点



MV或许是采封街、封景拍摄，没有任何路人仅有8成员，大部分都是各个成员单独拍摄，产生了某种孤独静谧感，不过成员们笑著大步往前，象徵对青春的向往与追求，热血之感油然而生。尾声才有成员们汇聚的场面，在篮球场围成一个圈向上丢花束，可能象徵成员都迈入成年新阶段（此专辑是全员成年后首张发行的专辑）。



MV公开一天便破百万观看次数，底下留言有韩语也有繁体中文，中文留言包括「MV中大量的摇晃旋转奔跑镜头，彷佛叙述少年们青春的悸动，彼此的情谊及对未来的不安，谢谢导演把台湾有活力却又潮湿的气息氛围，全都拍了出来」、「omgggggg新歌会不会太好听了~好喜欢~谢谢你们来台湾(:」、「每一秒都好漂亮」、「怎么把台湾拍的那么好看rrrr」。

韩文留言则不约而同多次出现「青春电影」一词，如「不好意思，这不是青春电影吗？MV的感性真的是绝了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜㅠ」、「真的有种看青春电影的感觉ㅜㅜ」、「是青春……」、「真的是青春啊……这样的ＭＶ太好了……虽然是其他团的粉丝 但一直在看MV……个人也替EPEX应援！」、「EPEX就出一部青春电影吧！」

▼〈Breathe in Love〉MV



台湾给许多韩国人的印象就是「青春电影」，如《不能说的秘密》、《听说》（正在翻拍韩版）、《那些年，我们一起追的女孩》，到最近的电视剧《想见你》，而EPEX在台湾拍摄的MV氛围不谋而合给人青春电影的感受，再加深韩国对台湾等同「青春」、「初恋」的美好印象。



另外，除了EPEX，‎ILLIT、NewJeans与权恩妃上半年都不约而同来到台湾拍摄作品，韩星连续的秘密到访让台湾Kpop粉丝们又惊又喜。

▼最后附上〈Breathe in Love〉幕后花絮



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