KARAM以「二代味道的五代团」ASC2NT再出发，透露私生活遭恶意散布追踪源头失败

二代男团大国男儿出身，藉著竞演节目《PEAK TIME》爆红的KARAM、INJUN（仁俊）与JAY三人，将在7日以全新五人团「ASC2NT」重新出发，而在出道前，他们与新面孔REON与KYLE一同接受韩媒采访。

▼KARAM、仁俊与JAY组「23时」翻唱东方神起〈Mirotic〉名舞台



ASC2NT全员接受韩媒《OSEN》采访，采访中提到KARAM、仁俊与JAY退出《PEAK TIME》后，与新公司NEW WAYS COMPANY经过讨论后，决定办理选秀找寻两名新成员加入。身为队长兼大哥的KARAM透露有许多报名者，但「REON与KYLE是最有魅力且实力最出众的朋友」，也对REON与KYLE分别拥有英语及印尼语能力赞誉有佳。

REON对此表示哥哥们给予许多帮助，自己也会努力学习，且和哥哥们对於即将出道了都很激动；KYLE则说自己是初次出道，比起全员都是初次出道，和经验丰富且实力优秀的哥哥们一起很踏实，「有很多值得学习的地方，很期待」。如同大众对於二代团的印象，KARAM被问到ASC2NT优势，他回答歌手歌唱唱宏亮很重要，自信的说ASC2NT边唱边跳不逊色，会展现不同的色彩、是能展现世代传承的团体，「希望大家能视为是拥有二代味道的五代爱豆」。



另外，‎《OSEN》采访也问及KARAM当初参赛《PEAK TIME》期间发生的私生活争议事件，当时KARAM否认的同时也和仁俊、JAY一同退赛，KARAM亲自解释：「当时我们并没有经纪公司，只能由我们自己判断，所以真的不知道哪个是正确答案。如果继续进行下去，可能会为演出者、电视台相关人士带来损失。」并说这是当时认为是最好的选择，不后悔。



仁俊透露当时三人很快就达成共识，认为彼此是个团队要共进退，表示当时如果有能支持的有力人士，可能会做出不同选择，不过完全不后悔，那段时间也得到了很多的爱，但也对没能给予哥哥更多力量而抱歉。JAY则说当时很辛苦也很伤心，看著哥哥成为他人的猎物受到伤害，很担心好不容易团聚的三人就此结束，但彼此聊了很多，成为更深厚感情且值得的经验。



去年事件发生几周，‎《OSEN》便报导了KARAM以散播虚假事实起诉涉及人士‎，KARAM在此次采访正式公开起诉结果。他表示当时起诉了部分网友也找到其中几位，警方再次询问他意见，他在收到那些人的悔过书后，认为他们年纪不大所以撤销了告诉，而最先散布的网友是日本人，日本的法律不同，追踪宣告失败。KARAM亦说明自己藉此重新思考，今后会以公众人物姿态努力生活。



虽然曾出现争议，但KARAM和仁俊、JAY成功举行粉丝见面会，目前更要以ASC2NT力拚二次出道，KARAM最后对粉丝表达感谢，并且希望大家能从他们的挑战精神得到正能量。

ASC2NT将在7日发行单曲专辑《Expecting Tomorrow》正式出道，音源与MV当日韩国时间6时（港台时间5时）正式公开。



▼MV预告



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