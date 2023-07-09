出道15周年的 SHINee 今天在《人歌》获得一位，三人表情超惊讶！网友：「好像在看新人第一次拿一位、好可爱」

人气男团 SHINee 今年出道15周年也展开一系列纪念活动，像是开设快闪店、举行粉丝见面会＆演唱会，最重要的是发行第8张正规专辑《HARD》。

而 SHINee 近日在各大音乐节目进行〈HARD〉打歌，这周他们也在《M! Countdown》、《音乐银行》和《Show! 音乐中心》都拿到一位。今日（9日）的《人气歌谣》可能是没有抱太多期待，听到获得一位时，三人都露出超惊讶的表情！

他们可爱的反应，也让网友纷纷表示：「好像在看新人第一次拿一位的样子」、「祝贺一位！想要看到你们每天都这么开心」、「真的好感动啊」、「这次舞台太帅了，希望能更长久」、「20周年、30周年也拿第一吧 呜呜呜」、「虽然活动了那么长时间，但每次拿到第一名的时候都那么真心地高兴，太珍贵太漂亮了」、「怎么能不爱那个样子呢？因爲大家太幸福了」等等。

而这次的回归，SHINee 也出演了许多综艺，接下来9月他们将在日本举行巡回演唱会，还会推出出道15周年纪念电影《My SHINee World》。



▼一位安可舞台：



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