权恩妃睁眼竟在台湾当高中生！化身庄敬高职超正学姐，节目《睁眼一看OOO》本周首播

超人气限定女团IZ*ONE出身，近年又以「水弹女神」拥知名度的权恩妃，3月底曾被台湾民众目击在台湾拍摄综艺节目，一度引发话题，而节目终於要播出了！

‎权恩妃被台湾民众目击时，身穿台湾庄敬高职学生制服与运动服，几天后便有档全新综艺《睁眼一看OOO》释出相关照片，权恩妃穿著整套庄敬制服就出现在校园里。后来还有一组权恩妃和同学的合照。



《睁眼一看OOO》《눈떠보니OOO、눈떠보니땡땡땡）是电视台ENA全新综艺节目，由知名谐星与主持人的曹世镐，和将网路综艺《转学者》主持得有声有色的BTOB李昌燮携手主持，节目宗旨是让明星体验他人真实人生的生存记，可能是让人实现幻想的机会，也可能是替人带来崩溃。



首集演出者即是权恩妃，预告片可见她睁开眼睛就出现在某个班级，糊里糊涂成为庄敬高职学生。权恩妃体验高中生活，上课还要偷吃点心，闲暇时刻和同学聊天问起自己的八卦：「该不会我在我们班有交往对象吧？」画面接著拍摄一名男同学害羞表情，权恩妃则面露惊喜，画外音李昌燮对故事津津有味：「什么啊？什么罗曼史啊？」





除了权恩妃，首集还有格斗选手出身的综艺人金东炫演出，金东炫睁开眼睛就没有那么好了，竟然打赤膊躺在一台人力车上，他成为了越南一名人力车司机！若说权恩妃的体验让人实现校园恋爱幻想，金东炫的体验就是带来崩溃没错了吧XD？



《睁眼一看OOO》就在本周四（5月9日）首播。

▼预告片



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