IU儿童节捐款1亿韩元，出道15年累计捐款额逼近50亿

IU经纪公司EDAM娱乐今日在官方SNS公开捐款证书，写道：「愿所有儿童都能在爱护中健康成长。 IUaena今年春天也送上应援。 」

根据捐款证书，IU以「IUaena」名义向绿伞儿童基金会捐赠了1亿韩元。 「IUaena」是IU和她的粉丝名「Uaena」合并而成的名字。



自出道以来，IU一直以「IUaena」的名义持续进行慈善活动。 去年儿童节也向绿伞儿童基金会捐赠了1亿韩元，用於支持障碍儿童、单亲家庭和祖孙家庭等。

此外，IU在去年1月1日迎接新年时，向韩国老人综合福利馆协会、韩国儿童福利协会、韩国未婚母亲家庭协会、韩国障碍人福利设施协会等分别捐赠了5000万韩元，共计2亿韩元，每年的年末和年初都为弱势群体进行捐赠活动。



去年9月18日是出道15周年，IU向首尔峨山医院、韩国儿童福利协会和首尔特别市儿童医院分别捐赠了1亿韩元。 从出道初期至今，IU的累计捐赠金额已接近50亿韩元。

对於这样的捐赠消息，粉丝们纷纷表示：「托IU的福，我们这次又成为了1亿捐赠者」「作为IU的粉丝感到非常自豪」。



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