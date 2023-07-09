凌晨3點半澄清戀愛謠言的經紀公司！「親姐合照謊稱女友」2小時就戳穿，EPEX所屬社行動力獲讚
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凌晨3點半澄清戀愛謠言的經紀公司！「親姐合照謊稱女友」2小時就戳穿，EPEX所屬社行動力獲讚

明星   2023年7月9日   星期日16:26   Sani  

（封面圖源：FB@EPEXofficial）

第一次見到回應如此神速的公司！也有些心疼半夜3點多突然被叫起來工作的職員...^^

昨日淩晨2點半左右，有一名網友在Twitter PO出男團EPEX成員WISH與一名女性的合照，稱WISH有秘密交往的女友。 該網友用狐狸貼圖遮住女方臉部，留言說：「幾年來瞞著粉絲談戀愛，開心嗎？ 怪不得最近都不說愛我了呢~」
（圖源：Twitter截圖）

該網友挑選淩晨時段爆料，也許是希望趁所屬社休息的時間讓輿論發酵，但沒想到的是：僅過了短短2個小時，EPEX所屬社就出來回應了！
（圖源：FB@EPEXofficial）

EPEX官方Twitter帳號在凌晨4點29分（韓國時間）PO出聲明文，直接曝光造謠帳號ID，表示合照中的女生是WISH的親姐姐：「我公司已獲得相關證據，將採取民事和刑事方面的法律措施。 該PO文是明確的虛假內容，更是利用成員家人的惡意行為，一定會嚴肅走完法律流程，絕不寬容。」 並承諾日後公開追究過程及結果。

網友對所屬社C9娛樂的即刻回應稱讚不已：「這家公司太會做事kkk」「Legend級的行動力」「好暢快」「公司聲明裡公開了帳號ID，大發kkk」「真羨慕啊，我家偶像的公司什麼時候能這樣」「居然用親姐姐的照片造謠，不覺得自己可笑嗎」「阿一古職員也辛苦了」「為淩晨4點PO Twitter的職員默哀」「 一心想抹黑別人的傢伙需要金融治療」。

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