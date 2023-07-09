凌晨3點半澄清戀愛謠言的經紀公司！「親姐合照謊稱女友」2小時就戳穿，EPEX所屬社行動力獲讚

第一次見到回應如此神速的公司！也有些心疼半夜3點多突然被叫起來工作的職員...^^

昨日淩晨2點半左右，有一名網友在Twitter PO出男團EPEX成員WISH與一名女性的合照，稱WISH有秘密交往的女友。 該網友用狐狸貼圖遮住女方臉部，留言說：「幾年來瞞著粉絲談戀愛，開心嗎？ 怪不得最近都不說愛我了呢~」



該網友挑選淩晨時段爆料，也許是希望趁所屬社休息的時間讓輿論發酵，但沒想到的是：僅過了短短2個小時，EPEX所屬社就出來回應了！



EPEX官方Twitter帳號在凌晨4點29分（韓國時間）PO出聲明文，直接曝光造謠帳號ID，表示合照中的女生是WISH的親姐姐：「我公司已獲得相關證據，將採取民事和刑事方面的法律措施。 該PO文是明確的虛假內容，更是利用成員家人的惡意行為，一定會嚴肅走完法律流程，絕不寬容。」 並承諾日後公開追究過程及結果。



[Notice Regarding Legal Actions due to False Information]



At around 2:28 AM on July 6, 2023, the Twitter ID “witqtozdi” posted false content related to EPEX member WISH.



In the original post, the woman in the photo is WISH's older sister. We plan to secure evidence related to… — EPEX Official (@the_EPEX) July 5, 2023

網友對所屬社C9娛樂的即刻回應稱讚不已：「這家公司太會做事kkk」「Legend級的行動力」「好暢快」「公司聲明裡公開了帳號ID，大發kkk」「真羨慕啊，我家偶像的公司什麼時候能這樣」「居然用親姐姐的照片造謠，不覺得自己可笑嗎」「阿一古職員也辛苦了」「為淩晨4點PO Twitter的職員默哀」「 一心想抹黑別人的傢伙需要金融治療」。



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