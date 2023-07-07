电视剧话题性榜单TOP.10《欢迎来到王之国》夺冠《恶鬼、有院子的家、今生也请多指教》紧追在后！

（封面图源：JTBC《欢迎来到王之国》&SBS《恶鬼》海报）
一起来看看你正在追的on档韩剧有没有入围吧～！
JTBC 热门韩剧《欢迎来到王之国》不仅拿下Netflix串流平台上，非英语类电视节目播放量的冠军一位，更成功在韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行中再度夺冠，连续两周成为话题王。
（图源：JTBC《欢迎来到王之国》剧照）
主演李俊昊和林润娥也成功拿下「演员榜」的第一和第二，第三～十名是：金泰梨、林智妍、申惠善、吴正世、金泰希、安普贤、金东旭、千玗嬉。
（图源：IG@gooddata_official）
▼接著我们来看看2023年6月最后第5周的韩剧话题综合影响力TOP.10吧！
1．JTBC《欢迎来到王之国》
（图源：JTBC《欢迎来到王之国》海报）
2．SBS《恶鬼》
（图源：SBS《恶鬼》海报）
3．ENA《有院子的家》
（图源：ENA《有院子的家》海报）
4．tvN《今生也请多指教》
（图源：tvN《今生也请多指教》海报）
5．Netflix《绝世网红》
（图源：Netflix《绝世网红》海报）
6．MBC《Numbers：大厦之林的监视者们》
（图源：黄Viu煲剧平台《Numbers：大厦之林的监视者们》海报）
7．tvN《有利的诈欺》
（图源：黄Viu煲剧平台《有利的诈欺》海报）
8．Netflix《猎犬》
（图源：Netflix《猎犬》海报）
9．ENA《幸福对决》
（图源：ENA《幸福对决》海报）
10．TV朝鲜《仙女榴槤》（榴槤小姐）
（图源：TV朝鲜《仙女榴槤》海报.黄Viu煲剧平台播放）
（图源：IG@gooddata_official）
（韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）
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