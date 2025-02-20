《流氓读书会》再度为黄旼炫增添人生角色！外型看似模范生却是武术奇才！

男团歌手出身，近年来也活跃於戏剧演出的黄旼炫，而热播中由漫画改编的电视剧《流氓读书会》，其中他饰演一位为了想读书而努力锻炼自己体力，没想到却是隐藏的练武奇才，可说是他新增的人生角色。

目前热播中的电视剧《流氓读书会》中，主角尹家民是一位从小对读书很有热忱但成绩却不见起色的学生，为了锻炼体力却意外开发了自己的武打天份，进入校园组织读书会之后，对於校内的恶霸皮韩蔚将展开对决。从幕后花絮中大家也可看到黄旼炫对动作戏的热情，许多镜头都是亲自上阵而且展现出华丽的武打动作。



黄旼炫在《流氓读书会》中饰演一位开朗笑容狂人，同时也是隐藏实力的武打天才，也完美消化了这个相当独特的主角设定，在高强度的多场武打动作戏码中，也都表现得相当有活力，为他原本的形象又再度拓宽了戏路，展现另一面的演技魅力，也有许多人从这样的作品中看见了不一样的黄旼炫，电视剧也大受好评。

这部由网路漫画改编的作品，黄旼炫的演出也被称作与原著相似度100％，当她穿上了制服，梳著顺毛乖乖浏海，戴上天才模范生眼镜，完全就是相当有说福利的好学生形象，害羞的眼神以及无害的笑容，有谁能想到他的动作戏码如此精采！每一集当中他也遭遇越来越厉害的高手，而开始一一展现「舅舅的禁用招式」，高手过招每一次的对决都相当精彩，也让观众们陷入了超越原著的魅力。



黄旼炫本次的演技变身挑战不仅如此，除了高强度的动作戏码外，本剧主角也有许多心境上的转变，譬如母亲也无辜卷入与恶霸间的对决而受伤，让他内疚不已，以及当他发现「学习的眼神」时的欣喜若狂，以及他为了身边朋友挺身而出的坚定模样，都是在黄旼炫在本次作品中表现得相当优异之处。曾主演过《Live on》《无用的谎言》《还魂》等作品，黄旼炫在《流氓读书会》转变新型象，为自己再添人生角色。

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