MONSTA X 亨元直播时准备跳舞，结果看到路人经过秒装没事！网友：「I型人超有同感」

MONSTA X 亨元近日通过直播和粉丝们互动，原本在直播时他准备要跳舞，结果...看到有路人经过，亨元马上装没事的散起步来 XD

这片段也在推特引发讨论，网友更纷纷表示：「我们I型人都这样」（I型人指的是内向型人格）、「真的太好笑了」、「怎么这么搞笑」、「这套衣服又背了后背包，完全就是男高中生啊」、「就是典型的I型人啊」、「一秒钟有好多个假动作 哈哈哈」等等。

230703 #형원



채형원 춤추러 나갔다가

행인 마주치고

뻘줌 상태로 돌아옴 ㅠㅜ

와선 괜히 헛기침해



이 바부는 뭐죠???pic.twitter.com/6tcPLn2TOL — 얀이 (@FROMHW2) July 3, 2023

亨元去年曾作为嘉宾出演《虽然没准备什么菜》，他的各种举动都让泳知措手不及，像是亨元要拿纸巾给她时，泳知还默默退后：「我…一个人也可以过得很好。」节目中段，亨元似乎逐渐放开，还出现撒娇的语气，最后不肯离去，让不少网友直呼太心动，还有不少人因此入坑 XD



另外，亨元确定将和 SHOWNU 组成 MONSTA X 首支小分队，首张迷你专辑《THE UNSEEN》将在25日发行。公开的日程表给人一种在门外观察谁都看不到的空荡荡地铁内部的感觉，让人更加好奇这次专辑会是什么样的风格！



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