丁海寅&具教焕《D.P：逃兵追缉令2》六大主演严肃且真实的特写海报公开！孙锡求：第二季的变化很大

【多图】这个月底就能看到第二季了！《D.P：逃兵追缉令2》人物们的特写海报感觉好震撼～，官方也分享了演员们的拍摄心情。

Netflix 人气韩剧《D.P：逃兵追缉令2》公开了六大主演的人物特写海报，这一季的气势更雄厚且有著更大规模，官方也以「不变的现实，未完的故事」来当作宣传主轴，令人更加好奇新一季的内容。

《D.P：逃兵追缉令2》讲述「逃兵追缉组」中的组员安俊浩（丁海寅 饰）和韩浩烈（具教焕 饰），面对不变的现实持续执行著任务却遭遇各种荒诞状况的故事。



▼正式前导预告：



▼丁海寅饰演逃兵追缉组员－安俊浩：「我一直把第一季发生的事件放在心里来参与拍摄。」海报中眼神里充满复杂的情绪，那份内疚沮丧的心情表露无遗。



▼具教焕饰演逃兵追缉组长－韩浩烈：「浩烈依旧是浩烈，但随著情况的变化，会不会有新的浩烈出现呢？」半剧透的给观众们提出新的方向。



▼金成均饰演逃兵追缉组事务长－朴范求，他表示第一季中自己在组织里就像是个上班族（职场人士），这一次会探究的更加深入。



▼孙锡求饰演长官朴智燮（上尉）：「第二季变化很大！会让观众们看到从未出现过的面貌。」



▼池珍熙将饰演陆军总部法务室长－具滋云，他表示这是个全新的挑战，和之前扮演过的任何角色都不同。海报上温柔的面貌背后可能暗藏著不为人知的心思。



▼金智贤饰演陆军总部法务军官－徐恩（中校），是第一季最后一场悲剧事件的负责人，军方会如何处理也成为第二季的看点之一。



《D.P：逃兵追缉令2》将会在7月28日（五）正式回归上线。

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